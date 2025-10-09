"Anh tài" Liên Bỉnh Phát thành "nạn nhân lừa đảo" qua điện thoại

"Anh tài" Liên Bỉnh Phát đóng nam chính phim "Bẫy tiền"

Nhà sản xuất phim "Bẫy tiền" ngày 9-10 đã tung ra hình ảnh đầu tiên cũng như tiết lộ vai nam chính của phim do Liên Bỉnh Phát đảm nhận.

Tạo hình Liên Bỉnh Phát trong phim

Anh vào vai Đăng Thức trong "Bẫy tiền"

Liên Bỉnh Phát được đạo diễn chọn nhờ ánh mắt lột tả nội tâm nhân vật

Phim do Oscar Dương đảm nhận vai trò đạo diễn. đề tài về vấn nạn lừa đảo qua điện thoại và các hình thức tội phạm công nghệ cao. Đây cũng là phim Việt đầu tiên khắc họa trực diện những chiêu thức tinh vi khiến hàng ngàn người trở thành nạn nhân mỗi năm.

Thay vì chỉ tập trung vào góc độ phá án, phim đặt trọng tâm vào tâm lý người bị lừa, sự hoảng loạn khi bị cuốn vào "bẫy" tài chính và những góc khuất phía sau.

Đạo diễn Oscar Dương chia sẻ: "Liên Bỉnh Phát không phải là lựa chọn đầu tiên mà là lựa chọn sau cùng. Sau rất nhiều vòng casting với hàng loạt những gương mặt nam diễn viên đầy thực lực và đang là những cái tên ăn khách, tôi vẫn cảm giác còn thiếu một điều gì đó để ra quyết định. Khoảnh khắc lúc Phát bước vào phòng casting, tôi mới nhận ra rằng đó là Đăng Thức cần tìm".

Liên Bỉnh Phát tài xuất màn ảnh rộng Việt sau 6 năm vắng bóng

Theo Oscar Dương, chỉ với một ánh nhìn trực diện vào máy quay để diễn tả tâm lý nhân vật đang đứng giữa ranh giới đúng - sai, Liên Bỉnh Phát đã lập tức thuyết phục anh.

Nhà sản xuất Hằng Trịnh chia sẻ: "Đây là phim Việt đầu tiên ra rạp tiếp cận khán giả thông qua chủ đề lừa đảo qua điện thoại và mạng internet, với phong cách kể chuyện mang đậm tính hiện thực xã hội".

Hình ảnh đầu tiên trong "Bẫy tiền"

Liên Bỉnh Phát là cái tên quen thuộc với khán giả qua những phim như "Song Lang", "Ngôi nhà bươm bướm", "Điên tối"... Anh còn lấn sân sang mảng truyền hình thực tế với hàng loạt các chương trình nổi tiếng từ âm nhạc đến giải trí. Từ biệt danh "mầm non giải trí" gắn liền với Running Man bản Việt, anh tiếp tục ghi dấu ấn với "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Chiến sĩ quả cảm".

Năm 2025 được xem là một năm đầy bứt phá của Liên Bỉnh Phát khi vai diễn bác sĩ Phạm trong phim dài tập "Bác sĩ tha hương" hợp tác giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) đã đưa anh trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên được đề cử tại hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại giải Kim Chung.

Phim "Bẫy tiền" ra rạp từ ngày 21-11.