"Anh trai" Gin Tuấn Kiệt cùng dàn mỹ nam tụ hội

"Tứ hải phát tài" thuộc thể loại phim ca nhạc hài, do Nguyễn Minh Chung đạo diễn, đã khai máy tại TP HCM. Ngoài những mỹ nam kể trên, phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ Ngân Quỳnh, Thành Chiến, Thanh Tùng, diễn viên Võ Tấn Phát, Tam Triều Dâng, Tiko Tiến Công, Hồ Quang Mẫn, Tita Hồ Thắm.

Gin Tuấn Kiệt là thành viên "Anh trai say hi"

Võ Cảnh

Vẻ điển trai của Võ Cảnh

Võ Tấn Phát

Tam Triều Dâng

Ê-kíp phim khai máy

Đạo diễn Nguyễn Minh Chung

Nội dung phim kể về những ngày cuối năm của đoàn hát Tứ Hải, từng nức tiếng một vùng. Trước khi bước sang năm mới, cả đoàn chật vật với nỗi lo "cơm áo gạo tiền", không có show diễn. Khó khăn chồng chất khi trưởng đoàn đột ngột nghỉ hưu, nhường lại vị trí cho con trai Thành An - vốn chưa biết gì về đoàn hát.

Phim có 6 tập, dự kiến quay khoảng 15 ngày. Gin Tuấn Kiệt - một trong các "Anh trai say hi" cho biết: "Tôi là diễn viên tay ngang, chưa được đào tạo bài bản. Vì thế, việc được đóng phim do đạo diễn Nguyễn Minh Chung thực hiện cùng các nghệ sĩ tiền bối là dịp để tôi học hỏi, rèn nghề".

Anh nói thêm rằng cách đây mấy ngày còn là "anh trai" nhưng giờ lại tiếp tục đóng phim. Anh vừa thích ca hát vừa thích diễn nên rất hạnh phúc khi cơ hội đến liên tục.

Gây sốt khi đóng cặp với Thúy Ngân trong "7 năm chưa cưới sẽ chia tay", Võ Cảnh dự định sẽ "bén duyên" cùng Tam Triều Dâng trong phim này. Anh và Tam Triều Dâng lo lắng về khoảng cách chiều cao lên đến 26cm của cả hai.

Diễn viên Tôn Kinh Lâm nôn nao chờ đến buổi khai máy, tối chăm con không ngủ được, sáng thức sớm lập tức đến phim trường.