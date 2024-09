Anh trai Quân A.P được Sony Music Entertainment Vietnam để ý

Nhà Great Entertainment Việt Nam ký kết với Sony Music Entertainment Vietnam

B Ray, Quân A.P, Masew có cơ hội mang âm nhạc của mình lan rộng hơn đến nhiều đối tượng khán giả không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới khi công ty quản lý Great Entertainment ký kết hợp tác với hãng đĩa Sony Music Entertainment Vietnam. Dựa trên thỏa thuận của hai bên, Sony Music sẽ phân phối và tiếp thị các sản phẩm âm nhạc mới của nghệ sĩ trực thuộc Great Entertainment.



Great Entertainment hiện là công ty quản lý các nghệ sĩ B Ray, Quân A.P, Masew, Khánh ICM hay Khôi Vũ. Sau khi ký kết với Sony Music Entertainment Vietnam, Great Entertainment đã lên kế hoạch phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc mới trong thời gian tới.

Đối với Masew, anh sẽ phát hành album mới vào tháng 10-2024. Nam ca sĩ được khán giả nhớ đến với các bản hit như "Thiêu thân" và "Túy âm". Hoạt động trong làng nhạc Việt, Masew còn được người hâm mộ ưu ái là "phù thủy âm nhạc", góp phần lớn tạo nên sự thành công cho nhiều ca sĩ khác. Những ca khúc có sự nhúng tay "phù phép" của anh đều dễ dàng trở thành hit.

Quân A.P

Trong quý đầu năm 2025, Quân A.P sẽ ra mắt đĩa đơn. Anh là chủ nhân của loạt hit "Bông hoa đẹp nhất", "You Are My Crush". Vừa qua, giọng ca "Còn gì đau hơn chữ đã từng" tham gia chương trình "Anh trai say hi" và để lại nhiều ấn tượng tích cực với khán giả. Nhiều người nhận xét Quân A.P là một giọng ca thực lực, biết cách đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc.

Do đó, với màn kết hợp cùng Sony Music trong thời gian tới, đĩa đơn của nam ca sĩ dự đoán sẽ càng bùng nổ hơn. B Ray - nam rapper với phong cách riêng biệt, sở hữu hit "Xin đừng nhấc máy", "Lửng lơ" cũng đang lên kế hoạch phát hành nhạc mới. Cùng với Sony Music, các ca khúc sắp tới của nam rapper sẽ được phát hành rộng rãi hơn.

Rapper B Ray

"Quan hệ đối tác này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Sony Music Entertainment Vietnam khi chúng tôi tiếp tục hỗ trợ và nâng cao tài năng tuyệt vời đang nổi lên từ sân khấu âm nhạc sôi động của Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng được làm việc chặt chẽ với Great Entertainment và đội ngũ tài năng của họ để đưa âm nhạc của họ lên tầm cao mới" - Angela Pong, Giám đốc Điều hành của Sony Music Entertainment Vietnam, cho biết.

Nguyễn Sơn Quyền, Giám đốc Điều hành của Great Entertainment, bày tỏ sự hào hứng về sự hợp tác này, anh nói: "Sự hợp tác với Sony Music Vietnam là một bước tiến quan trọng đối với Great Entertainment. Chuyên môn toàn cầu của họ kết hợp với chuyên môn địa phương của chúng tôi đánh dấu một chương mới đầy hứng khởi để chúng tôi và toàn bộ đội ngũ nghệ sĩ của mình kết nối với nhiều khán giả hơn ở Việt Nam và trên toàn thế giới."