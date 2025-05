"Anh trai say hi": Hàng chục nghìn khán giả "vượt mưa" cổ vũ cuồng nhiệt

Tối 10-5, concert "Anh trai say hi" diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đánh dấu đêm cuối trong chuỗi concert ăn khách.

Hieuthuhai đội mưa hát trên sân khấu

Chương trình mở màn khoảng 19 giờ 30 với ca khúc "Khát vọng Việt Nam" do 30 anh trai cùng thể hiện, tuy nhiên từ đầu giờ chiều, lượng fan đã đổ về sân vận động Mỹ Đình đông đảo. Chương trình không chỉ thu hút đông đảo fan từ Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, mà còn có rất nhiều khán giả từ miền Nam đến tham gia.

Khi bài hát đầu tiên "Ngáo ngơ" cất lên, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống. Tuy nhiên, không ai rời đi, tất cả đều mặc áo mưa và đứng chật kín khu vực sân vận động.

Dù cơn mưa trắng trời, hàng chục nghìn khán giả vẫn cổ vũ cuồng nhiệt và "cháy" hết mình trong concert 6 của "Anh trai say hi"

Những giai điệu "Sao hạng A", "Tình đầu quá chén", "Đều là của em", "Chân thành", "Bao lời con chưa nói", "Icon" hay "Bảnh"…. vang lên ở Hà Nội giữa tiếng hò reo của hàng chục ngàn khán giả.



Dù mưa không dứt, các nghệ sĩ vẫn trình diễn trước khán giả với tinh thần nhiệt huyết

Dù mưa không dứt, các nghệ sĩ vẫn thực hiện những động tác vũ đạo khó và thể hiện các bài hát với tinh thần nhiệt huyết. Sự nỗ lực của Dương Domic, Hieuthuhai, Quang Hùng MasterD và các thành viên khác trên sân khấu đã tiếp thêm lửa cho khán giả dưới khán đài.

Họ reo hò, vỗ tay và hát theo từng câu chữ, giữ cho không khí luôn sôi động suốt chương trình.

Với chủ đề là "Say hi mùa hè", concert thứ 6 này được Trấn Thành giới thiệu là một fashion show kết hợp âm nhạc

Tình cảm này khiến MC Trấn Thành, người dẫn dắt chương trình, không thể giấu được sự xúc động. Anh nói: "Khán giả ơi, gì mà thương thế! Mưa thế này mà còn đứng đây à?", rồi anh hài hước tiếp lời: "Cảm ơn quý vị, đêm cuối nên trời cũng đổ mưa to chứng kiến tình yêu của chúng ta".

Khi Trấn Thành nói: "Mưa cỡ này mà không về, không lẽ tui tràn xuống tui ôm hôn từng người?", rất nhiều khán giả như được tiếp thêm năng lượng.

Dù thời tiết không thuận lợi, khán giả vẫn nhiệt tình cổ vũ, hát theo những ca khúc gắn liền với "Anh trai say hi"

Nhiều ca sĩ khác cũng không giấu được cảm xúc khi chứng kiến sự nhiều tình, tình cảm khán giả giành cho các nghệ sĩ. Hieuthuhai chia sẻ trong lúc nghỉ giữa các tiết mục: "Đứng trên sân khấu, tôi cảm nhận sự yêu thương của khán giả, quá sức tưởng tượng của tôi".

Dương Domic chia sẻ sau chương trình: "Mùa hè của anh trai và khán giả sẽ không bao giờ kết thúc".

Hieuthuhai chia sẻ anh mong khán giả có thể tận hưởng từng khoảnh khắc trong đêm diễn, trân trọng những giây phút quý giá trong concert thứ 6 này

Trong hơn 3 tiếng đồng hồ diễn ra với hơn 30 tiết mục, chương trình kết thúc vào khoảng 22 giờ 30, sớm hơn dự kiến, phần giao lưu cũng được rút ngắn tối đa điều kiện thời tiết không cho phép. Mặc dù trời mưa vẫn không ngừng, không khí vẫn rất sôi động.

Đặc biệt, khi Trấn Thành và các ca sĩ cất lên câu hát "Say hi never say goodbye" (Nói xin chào, đừng nói tạm biệt), cả khán đài vang lên lời hát này, tạo nên một khoảnh khắc đầy cảm xúc.

Các ca sĩ xuống sân khấu để giao lưu và chào tạm biệt khán giả sau khi kết thúc chương trình

Nỗ lực trình diễn của 30 "anh trai" dưới cơn mưa to cũng truyền thêm năng lượng, động lực cho hàng chục nghìn khán giả. Cùng xem thêm những hình ảnh đẹp của chương trình.