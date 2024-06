"Anh trai vượt ngàn chông gai 2024" chính thức bắt đầu

Các anh tài của "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024" ra mắt

Chiều 26-6, nhà sản xuất chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" (gọi tắt là Anh Tài) đã công bố trailer chính thức truyền tải tinh thần xuyên suốt mà chương trình hướng tới: tài năng và mưu trí. Đây là chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc được Việt hóa từ format "Call Me by Fire" do MangoTV sở hữu bản quyền.



Chương trình "Anh Tài" kéo dài 15 tập phát sóng với nhiều nội dung hấp dẫn, mới mẻ từ câu chuyện nhà chung đến các sân khấu trình diễn được đầu tư tiệm cận quốc tế.

Chương trình được ấn định lịch phát sóng vào lúc 20 giờ trên VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam và lúc 20 giờ 30 trên hệ thống YouTube YeaH1 vào thứ 7 hằng tuần. Tập 1 của "Anh Tài" bắt đầu từ 29-6.

Đây sẽ là một cuộc đua âm nhạc rực "lửa" và nhiệt huyết của những người đàn ông trên 30, thành công trong nhiều lĩnh vực để bộc lộ sự mưu trí và tài năng. Nhà sản xuất cho biết chương trình dùng âm nhạc làm cầu nối giúp 33 người đàn ông thể hiện tài năng và sự mưu lược.

Tại Trung Quốc, "Call Me by Fire" liên tục gây sốt nhờ nội dung ấn tượng và thành công xây dựng những tiết mục trình diễn hoành tráng. Dựa trên tinh thần format gốc, chương trình phiên bản Việt tập hợp 33 người đàn ông nổi tiếng đã, đang thành công ở các lĩnh vực nghệ thuật và ngành nghề khác nhau như ca sĩ, diễn viên, vũ công, MC, vận động viên… độ tuổi 30.

"Cột mốc 30 tuổi là thời kỳ đỉnh cao phong độ của người đàn ông. Ở độ tuổi này, người đàn ông đã có thành công trong sự nghiệp hoặc nhiều trải nghiệm sâu sắc trong cuộc sống, có sự điềm tĩnh chín chắn và có được nhiều bài học trưởng thành giá trị" - nhà sản xuất chương trình cho biết.

Chương trình dự báo bùng nổ với cuộc chiến đầy máu lửa của 33 "Anh Tài"

Dàn "Anh Tài" gồm: danh thủ Hồng Sơn, diễn viên Tự Long, ca sĩ Bằng Kiều, ca sĩ Phan Đinh Tùng, ca sĩ Tuấn Hưng, ca sĩ Đăng Khôi, rapper Đinh Tiến Đạt, ca sĩ Phạm Khánh Hưng, diễn viên Tiến Luật, MC Thành Trung, ca sĩ Trương Thế Vinh, rapper - vũ công Hà Lê, rocker Hoàng Hiệp, ca sĩ Thanh Duy, ca sĩ Quốc Thiên, rapper Binz, ca sĩ Cường Seven, ca sĩ - diễn viên Jun Phạm, nhiếp ảnh gia Thiên Minh, võ sư Nguyễn Trần Duy Nhất, diễn viên Liên Bỉnh Phát, ca sĩ S.T Sơn Thạch, đạo diễn Neko Lê, diễn viên BB Trần, ca sĩ Tăng Phúc, rapper Rhymastic, ca sĩ SOOBIN, ca sĩ S(TRONG) Trọng Hiếu, đạo diễn Kiên Ứng, ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam, diễn viên Duy Khánh, ca sĩ Kay Trần, ca sĩ HuyR.

Nhà sản xuất giới thiệu về chương trình

Không chỉ là một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, "Anh Tài" còn hướng đến việc tạo ra những nội dung, thông điệp truyền cảm hứng từ hành trình của các Anh Tài khi cùng nhau vượt qua mọi thử thách, nỗ lực đem đến sự thay đổi, vượt qua chính mình để lan tỏa tinh thần mạnh mẽ, đoàn kết, cố gắng vượt qua sở đoản của mình để cùng nhau tạo nên nhiều màn trình diễn thăng hoa, giúp hình ảnh nghệ sĩ đến gần với công chúng bằng góc nhìn chân thật, tích cực nhất.