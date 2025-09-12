Anh Tú – LyLy với bản tình ca cho sự cam kết hôn nhân: Ngày ta có nhau

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Anh Tú – LyLy với bản tình ca cho sự cam kết hôn nhân: Ngày ta có nhau

Thùy Trang

(NLĐO)- Anh Tú – LyLy tái xuất với màn song ca trong MV "Ngày ta có nhau", gây sốt cộng đồng mạng.

Anh Tú và LyLy: “Ngày ta có nhau” - MV cặp đôi hàng xóm chạm đến trái tim với chuyện tình yêu bình dị!

Anh Tú – LyLy với bản tình ca cho sự cam kết hôn nhân: Ngày ta có nhau - Ảnh 1.

Cặp đôi Anh Tú và Ly Ly với bản tình ca cam kết "Ngày ta có nhau"

Cặp đôi "hàng xóm" Anh Tú và LyLy bất ngờ tung MV "Ngày ta có nhau", kể chuyện tình yêu bình dị nhưng chạm sâu đến cảm xúc. Không cần hào nhoáng, MV chinh phục khán giả bằng sự chân thực và những thông điệp sâu sắc về cam kết trong hôn nhân.

Đó là câu chuyện "yêu xa"của anh lính biên phòng Quốc Khánh và cô chuyên viên trang điểm tên Linh. Xa mặt nhưng không cách lòng, thông qua sự trân trọng của Linh khi ngắm nhìn từng bức thư, từng món quà gửi từ phương xa hay Khánh luôn tranh thủ những lúc nghỉ ngơi ngắm nhìn ảnh cưới, cả hai đều hiểu rằng dù cách xa, họ vẫn "Có nhau". 

Giây phút Khánh vội trở về kịp ôm vợ, bế con sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã trở thành một trong những khoảnh khắc nghẹn ngào nhất MV. Chiếc nhẫn cưới trên tay Khánh và Linh không chỉ là tín vật ngày cưới mà còn là minh chứng cho một lời cam kết thiêng liêng: không rời đi khi gian khó, mà chọn có nhau mỗi ngày.

Anh Tú – LyLy với bản tình ca cho sự cam kết hôn nhân: Ngày ta có nhau - Ảnh 3.

Anh Tú và Ly Ly được gọi là cặp đôi hàng xóm ăn ý

Hay câu chuyện tình yêu của hai hai giáo viên trẻ, đã từ bỏ cuộc sống phố thị để lên vùng cao. Họ không có vật chất đủ đầy, nhưng lại có niềm hạnh phúc trọn vẹn nhờ cam kết đồng hành. 

Đó là những cái nắm tay siết chặt trên con đường đất trơn trượt, là những đêm soạn giáo án dưới ánh đèn le lói, là những lúc vui chơi cùng các em học sinh. 

Thậm chí là cái ôm vỡ òa của Hân sau một đêm lo lắng chờ đợi Bảo đi chống bão cùng dân làng. Cái ôm đó không chỉ là sự nhẹ nhõm, mà là tình yêu được khẳng định bằng những gì không thể nói thành lời. 

"Ngày ta có nhau" không chỉ là một bản tình ca lãng mạn mà còn là một bức tranh chân thực về tình yêu sau hôn nhân. Nơi tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng luôn là một sự lựa chọn: để "có nhau", để "giữ nhau", và để "sống đẹp hơn cùng nhau" trong những khoảnh khắc bình dị nhất của cuộc đời.

“Ngày ta có nhau": Anh Tú và LyLy “chạm” đến trái tim người nghe bằng câu chuyện tình yêu đời thường!

Anh Tú – LyLy với bản tình ca cho sự cam kết hôn nhân: Ngày ta có nhau - Ảnh 4.

Anh Tú và Ly Ly là người kể chuyện

Việc các ca sĩ trở thành người kể chuyện tình yêu trong MV không quá đột phá, nhưng Anh Tú và LyLy đã tạo được điểm nhấn khác biệt với "Ngày ta có nhau". 

Thay vì kể một câu chuyện cổ tích lãng mạn, họ đã chọn kể những câu chuyện rất đời, rất thực. Chính sự gần gũi ấy đã khiến MV trở thành một tấm gương phản chiếu, nơi người xem nhìn thấy chính mình, thấy được câu chuyện tình yêu của mình. 

Tiếp nối mạch sáng tác tình khúc đầy chất thơ xuyên suốt sự nghiệp của Khắc Hưng, Anh Tú và LyLy đã khéo léo dẫn dắt cảm xúc ấy bằng giai điệu ấm áp, ca từ chân thành và chất giọng đong đầy yêu thương. Không cần sự kịch tính hay bi lụy, cách kể chuyện vừa đủ, nhẹ nhàng ấy đã khiến từng khoảnh khắc nhỏ trong MV như thấm vào lòng người.

Để lan tỏa trọn vẹn một thông điệp ý nghĩa về tình yêu đích thực, có thể nói một phần thành công đến từ sự hòa quyện của hai người dẫn chuyện. LyLy và Anh Tú được công nhận là một cặp đôi ăn ý cả trong âm nhạc và cuộc sống đời thường, thể hiện qua sự tương tác tình cảm trên sân khấu và các dự án hợp tác chung như MV "Hàng xóm".

Anh Tú – LyLy với bản tình ca cho sự cam kết hôn nhân: Ngày ta có nhau - Ảnh 5.

Những câu chuyện tình yêu đời thường nhưng đầy cảm xúc

Tại hậu trường show "Giao lộ thời gian", nam ca sĩ Anh Tú không ngần ngại thừa nhận LyLy chính là nữ đồng nghiệp ăn ý nhất trong âm nhạc. 

Theo Anh Tú, mối quan hệ đặc biệt này bắt nguồn từ tình bạn thân thiết ngoài đời. Cả hai ở cạnh nhà nên có nhiều cơ hội tập luyện và thu âm các bản cover chung. Những sản phẩm này khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận về sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả.

MV "Ngày ta có nhau" của Anh Tú và LyLy không chỉ là một sản phẩm âm nhạc đơn thuần mà còn là một phần nối tiếp thành công của chiến dịch truyền thông ý nghĩa do PNJ khởi xướng. Chiến dịch này đã bắt đầu từ năm 2023 với thông điệp "Có nhau. Mình cưới".

Tin liên quan

"Ngày cưới" của Hương Tràm và Anh Tú

"Ngày cưới" của Hương Tràm và Anh Tú

(NLĐO) - Hương Tràm làm cô dâu bên cạnh Anh Tú, cư dân mạng hốt hoảng: "LyLy tính sao đây?".

Anh Tú Anh Tú "voi" Ly Ly cặp hàng xóm Anh Tú- Ly Ly Ngày ta có nhau
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo