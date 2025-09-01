Áo bà ba, Nhật Bình, áo yếm rạng ngời trên sân khấu đại lễ A80

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Áo bà ba, Nhật Bình, áo yếm rạng ngời trên sân khấu đại lễ A80

Minh Khuê

(NLĐO) – Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công đưa áo bà ba, Nhật Bình, áo yếm trình diễn trong đêm nhạc "Tự hào bản sắc Việt".

"Tự hào bản sắc Việt" là đêm nhạc thuộc khuôn khổ chương trình "Lễ hội Độc Lập - 80 năm tự hào Việt Nam", được tổ chức nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công diện áo dài trắng, khoác phục kiện khăn đỏ sao vàng, chào khán giả cùng dàn người mẫu trình diễn các thiết kế áo bà ba, Nhật Bình, áo yếm trên nền nhạc của nghệ sĩ Dzung.

Áo bà ba, Nhật Bình, áo yếm rạng ngời trên sân khấu đại lễ A 80 - Ảnh 1.

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công đưa áo bà ba, Nhật Bình, áo yếm lên sân khấu

Áo bà ba, Nhật Bình, áo yếm rạng ngời trên sân khấu đại lễ A 80 - Ảnh 2.

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công tự hào khi được tham gia đêm nhạc

Áo bà ba, Nhật Bình, áo yếm rạng ngời trên sân khấu đại lễ A 80 - Ảnh 3.

Các tác phẩm trình diễn là thành quả hợp tác giữa Nguyễn Minh Công và các nhà thiết kế trẻ như Bùi Thế Bảo, Đặng Trần Trí, Lương Đức Minh

Áo bà ba, Nhật Bình, áo yếm rạng ngời trên sân khấu đại lễ A 80 - Ảnh 4.

Trong đó, Nguyễn Minh Công trực tiếp cố vấn, định hướng và truyền lửa

Áo bà ba, Nhật Bình, áo yếm rạng ngời trên sân khấu đại lễ A 80 - Ảnh 5.

Nguyễn Minh Công cùng các người mẫu

Áo bà ba, Nhật Bình, áo yếm rạng ngời trên sân khấu đại lễ A 80 - Ảnh 6.

"Tôi rất tự hào khi được đại diện cho khối sáng tạo trẻ, góp phần đóng góp và quảng bá nét văn hóa, truyền thống và di sản của dân tộc bằng thời trang trong một sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Đây là cơ hội không chỉ cho cá nhân tôi, mà còn cho thế hệ nhà thiết kế trẻ đang miệt mài với đam mê trang phục truyền thống" - Nguyễn Minh Công chia sẻ.

Các tác phẩm trình diễn là thành quả hợp tác giữa Nguyễn Minh Công và các nhà thiết kế trẻ như Bùi Thế Bảo, Đặng Trần Trí, Lương Đức Minh. Trong đó, Nguyễn Minh Công trực tiếp cố vấn, định hướng và truyền lửa. Việc đưa các thiết kế này trở lại trên sân khấu quốc gia vừa là sự tôn vinh thành quả của thế hệ trẻ, vừa khẳng định vai trò Nguyễn Minh Công trong hành trình mang nét đẹp truyền thống lan tỏa không chỉ tại Việt Nam mà còn vươn ra thế giới.

"Khi nhận lời mời từ ban tổ chức, tôi đã vô cùng xúc động và sắp xếp lịch trình để đồng ý tham dự ngay lập tức. Bởi tôi biết rằng, được góp mặt trong một chương trình trọng đại của đất nước là cơ hội mà không phải nhà thiết kế nào cũng có được. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để tôi tiếp tục khai phá, làm mới và lan tỏa vẻ đẹp truyền thống Việt Nam bằng thời trang" - Nguyễn Minh Công bày tỏ.

Áo bà ba, Nhật Bình, áo yếm rạng ngời trên sân khấu đại lễ A 80 - Ảnh 7.

Áo bà ba, Nhật Bình, áo yếm rạng ngời trên sân khấu đại lễ A 80 - Ảnh 8.

Áo bà ba, Nhật Bình, áo yếm rạng ngời trên sân khấu đại lễ A 80 - Ảnh 9.

 

Tin liên quan

Hoa hậu Kiều Duy hóa "nàng thơ" của Nguyễn Minh Công

Hoa hậu Kiều Duy hóa "nàng thơ" của Nguyễn Minh Công

(NLĐO) - Hoa hậu Kiều Duy đồng hành cùng nhà thiết kế Nguyễn Minh Công tham gia Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ 2025.

Nguyễn Minh Công nhận giải cống hiến "Sống bằng sáng tạo"

Nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Minh Công đã nhận giải thưởng cống hiến "Sống bằng sáng tạo" do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao tặng ngày 6-6 tại sự kiện Hội ngộ Thiên cầu Kỷ lục - SPHERE 6, lần 2-2022 với chủ đề "Trăm năm còn mãi".

Áo bà ba Nhật Bình Áo yếm Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công Tự hào bản sắc Việt đại lễ A80
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo