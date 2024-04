Áo vàng lơi chân, Martin Laas nhất chặng Cúp Truyền hình TP HCM 2024 tại Cần Thơ

Ngày 27-4, Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP HCM lần thứ 36 năm 2024 "Non sông liền một dải" -Tôn Đông Á diễn ra chặng thứ 22 từ TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đi TP Cần Thơ dài 148 km.



Chặng đua diễn ra đầy hấp dẫn khi chứng kiến những màn tấn công liên tục của các tay đua. Thời tiết nắng nóng không ngăn nỗ lực của các tay đua nhằm chinh phục các danh hiệu.

Những cung đường đẹp trong hành trình thi đấu từTP Mỹ Tho qua Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long rồi về đích tại đất Tây Đô được các tay đua háo hức chinh phục trong sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ.

Nỗ lực tấn công mạnh mẽ giúp 12 tay đua thoát khỏi tốp đông của Áo vàng Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang). Trong nhóm này có những tay đua đáng chú ý như Loic Desriac, Nguyễn Nhật Nam (Dược Domesco Đồng Tháp), Võ Thanh An (620 Châu Thới Vĩnh Long), Nguyễn Văn Hiếu, Đặng Thành Được (Le Fruit Đồng Nai), Nguyễn Phạm Quốc Khang (Pelio Kenda Đồng Nai), Trần Thanh Điền (TP HCM Vinama)…

Sau giải thưởng dọc đường đầu tiên (Sprint 1) với chiến thắng thuộc về Nguyễn Phạm Quốc Khang (Pelio Kenda Đồng Nai), nhóm đầu bắt đầu có những cuộc tấn công, hình thành nên tốp 5 tay đua.

Sau khi Nguyễn Văn Hiếu (Le Fruit Đồng Nai) về nhất ở giải thưởng dọc đường thứ hai (Sprint 2), tốp đi đầu tiếp tục chỉ còn lại 4 tay đua là Loic Desriac, Trần Thanh Điền, Võ Thanh An, Nguyễn Văn Hiếu.

Ở nhóm đông phía sau, các tay đua đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang kiểm soát tốt thế trận khi làm đầu máy kéo để giữ tầm thời gian an toàn so với nhóm các tay đua đi đầu.

Những thời điểm khi cách biệt giữa 2 nhóm lên hơn 4 phút, các tay đua đội 620 Châu Thới Vĩnh Long chủ động lên kéo nhóm đông để không bị nhóm đầu bỏ quá xa.

Lực kéo mạnh mà các tay đua ê kíp Vĩnh Long tạo ra khiến tốp 4 tay đua đi đầu bị đoàn đông bắt kịp khi cách đích 35 km. Từ đây các cuộc tấn công khác liên tiếp nổ ra tuy nhiên với quyết tâm đưc tay đua nước rút đẳng cấp thế giới Martin Laas về cạnh tranh ở vạch đích, các tay đua đội 620 Châu Thới Vĩnh Long, 620 Nông nghiệp Vĩnh Long chủ động kéo cả đoàn đông về đích.

Dốc cầu Cần Thơ giúp các tốp đua thu hẹp khoảng cách

Tận dụng dốc cầu Cần Thơ, nhóm các tay đua Igor Frolov (TP HCM New Group), Ivannov Timofei (TP HCM Vinama), Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương) cùng Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai), Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) tấn công thoát đi.

Nhóm này uy hiếp đến Áo vàng của Petr Rikunov, Áo cam của Nguyễn Tấn Hoài nên các tay đua Tập đoàn Lộc Trời An Giang tung hết sức, tạo tốc độ rất cao để rượt đuổi thành công.

Đây là chiến thắng chặng lần thứ 7 của Martin Laas ở Cúp xe đạp truyền hình TP HCM – Tôn Đông Á 2024

Đoàn đua lao về đích trong tốp đông cũng là lúc các tay đua mạnh về nước rút như Martin Laas, Petr Rikunov, Lê Nguyệt Minh, Trần Tuấn Kiệt lên tiếng. Ở đoạn quyết định, Petr Rikunov lơi chân và Martin Laas với vị trí thuận lợi và đẳng cấp từng dự Grand Tour xe đạp thế giới đã vươn lên cán đích đầu tiên, giành chiến thắng tại TP Cần Thơ.

Đây là chiến thắng chặng lần thứ 7 của Martin Laas ở Cúp xe đạp truyền hình TP HCM – Tôn Đông Á 2024. Lê Nguyệt Minh (TP HCM New Group) cán đích hạng nhì và Savva Nonikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương) xếp hạng ba.

Đoàn đua về đích chung tốp đông các nên các danh hiệu không thay đổi khi Áo vàng danh giá, Áo xanh – vua nước rút vẫn thuộc về Petr Rikunov.

Ngày 28-4 diễn ra chặng 23 từ TP Cần Thơ qua TP Long Xuyên (An Giang) với lộ trình thi đấu 93 km.