Áp lực của tài năng nhí!

Với những người theo dõi hành trình của Rhyder, chiến thắng tại gameshow truyền hình này giống như lần ra mắt (debut) thứ 2 của Quang Anh. Giải thưởng quán quân tại The voice kid - Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên (2013) đưa Quang Anh bước vào showbiz với biệt danh "tài năng nhí". Nhưng sau đó, khán giả lại thấy Quang Anh biến mất. Khi trở lại với cái tên Rhyder, khán giả vẫn chưa sẵn lòng chào đón tài năng nhí một thời này.



Rhyder nhận giải Á quân cuộc thi “Anh trai say hi”.Ảnh: ĐÔNG TÂY

Đó là quãng thời gian Rhyder chật vật để khẳng định mình. Trước khi xuất hiện ấn tượng trong "Anh trai say hi", Rhyder ghi danh vào cuộc thi Bài hát hay nhất 2022 và Rap Việt năm 2023 nhưng không đạt được thành tích cao. So với trước, Rhyder của hiện tại hát hay, nhảy giỏi, sáng tác, làm nhạc,... tất tần tật mọi thứ để có thể gọi là producer (nhà sản xuất âm nhạc). Và với tài năng và sự cố gắng đó, Rhyder xứng đáng có cơ hội để tái ra mắt.

Rhyder không phải là trường hợp duy nhất phải chật vật để tìm vị thế dù trước đó đã được định danh bằng những giải thưởng có tên tuổi. 10 năm trước, DUYBI (Trần Ngọc Duy) tạo hiện tượng với ca khúc "Gặp mẹ trong mơ" tại The voice kids 2013, được chọn vào đội của ca sĩ Thanh Bùi và trở thành Á quân mùa giải. Sau cuộc thi, DUYBI không vội vã theo nghề mà chọn tiếp tục học văn hóa và trau dồi âm nhạc với thầy Thanh Bùi. Tốt nghiệp Trường Đại học Văn Lang, anh chính thức trở lại với đam mê. DUYBI của hiện tại hoàn thiện kỹ năng hát, chơi nhạc cụ và sáng tác như một nghệ sĩ độc lập. Và hành trình của DUYBI cũng không phải là dễ rộng mở.

Tài năng nhí phát triển đầy gian nan, hẳn là tình trạng chung của nhiều người, nhưng không phải ai cũng có thể gặt hái thành công. Trường hợp của Nguyễn Thiện Nhân là một minh chứng. Dù đã cố trở lại với âm nhạc nhưng dường như Nguyễn Thiện Nhân vẫn chưa để lại ấn tượng gì nhiều ngoài những scandal gắn liền với tên tuổi của cô.

Khi còn bé, các tài năng dễ chiếm tình cảm của khán giả hơn. Nhưng khi đã trưởng thành, khán giả cũng sẽ "soi" họ bằng sự kỹ càng và khắt khe hơn. Vì vậy, hiệu ứng tài năng nhí dường như là không đủ. Do đó, nếu thiếu sự bổ sung cho chính bản thân mình, tài năng nhí "rụng" dần là điều sớm muộn.