HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Áp lực tăng giá xăng dầu

.Lê Thúy - Nguyễn Hải - Sơn Nhung

Giá dầu thô thế giới tiếp tục leo thang trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Thống kê đến ngày 4-3 cho thấy bình quân giá dầu thô tháng 3 đã tăng 15% đến 18,1% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm ngoái, mức giá hiện cao hơn từ 9,8% đến trên 15,5%.

Diễn biến này tạo áp lực lớn lên kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước ngày 5-3. Một lãnh đạo doanh nghiệp (DN) xăng dầu phía Nam dự báo giá xăng có thể tăng 2.000-2.500 đồng/lít, trong khi dầu tăng 3.500-4.000 đồng/lít hoặc kg. Một số nhận định khác cho rằng mức tăng của xăng khoảng 1.700-2.000 đồng/lít, còn dầu tăng trên 3.000 đồng/lít. Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh có thể thấp hơn nếu cơ quan điều hành sử dụng Quỹ Bình ổn giá.

Áp lực tăng giá xăng dầu - Ảnh 1.

Một cây xăng trên địa bàn TPHCM. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại Hà Nội, trước thời điểm điều chỉnh, nguồn cung tại các cửa hàng cơ bản ổn định, chưa ghi nhận tình trạng gián đoạn. Tuy vậy, lượng khách đổ xăng tăng hơn ngày thường. Chủ một cửa hàng trên đường Phạm Văn Đồng cho biết nhiều người chọn đổ đầy bình vì lo giá sẽ tăng.

Tại phía Nam, một số cửa hàng xăng dầu đã xuất hiện tình trạng giao hàng chậm. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Hải Âu Phát (Lâm Đồng), cho biết lượng xăng trong bồn ở các cửa hàng ông gần cạn. Mỗi tuần, công ty cần 4 xe cung cấp xăng dầu, mỗi xe 19 m³ nhưng từ đầu tuần đến nay, chỉ mua được một xe. Hai ngày qua, ông liên hệ 3 đơn vị từ đầu mối đến nhà phân phối nhưng đều không được cung cấp hàng. Theo lý giải từ phía bán, ngày 5-3 sẽ đến kỳ điều chỉnh giá, dự báo tăng mạnh nên họ tạm ngưng xuất hàng chờ giá mới. "Nếu ngày 5-3 mua được hàng thì cũng mất thêm 1 ngày vận chuyển, nguy cơ đứt nguồn là rất lớn" - ông Thắng lo ngại.

Trong khi đó, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng (TP HCM) ngày 3-3 đã phát đi thông báo tạm ngưng bán lẻ xăng dầu cho các phương tiện giao thông bên ngoài hệ thống cảng Tân Cảng Cát Lái và ICD Tân Cảng Long Bình, từ 7 giờ ngày 4-3 cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể, các cửa hàng xăng của công ty này chỉ cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện vận tải container hoạt động nội bộ trong khu vực cụm cảng Tân Cảng Cát Lái, Tân Cảng Phú Hữu và ICD Tân Cảng Long Bình. Các phương tiện vận tải, nâng hạ container hoạt động ngoài khu vực trên sẽ tạm ngưng phục vụ. Nguyên nhân được lý giải là do nguồn cung xăng dầu đang gặp khó khăn do ảnh hưởng từ tình hình chiến sự tại Trung Đông, dẫn đến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng nếu diễn biến kéo dài. Do không chủ động được nguồn hàng từ các nhà phân phối, DN buộc phải điều chỉnh phạm vi bán lẻ.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào chiều 4-3, đại diện DN này, ngay sau khi phát đi thông báo, công ty đã kịp thời tìm được nguồn cung xăng dầu nên đã thu hồi thông báo và khôi phục toàn bộ hoạt động bán lẻ tại các cửa hàng.

Trước lo ngại thiếu hụt xăng dầu, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) khẳng định tồn kho toàn hệ thống đầu tháng 3-2026 đáp ứng đúng quy định và đủ nhu cầu phân phối. DN đã chủ động tạo nguồn từ hai nhà máy lọc dầu trong nước và nhập khẩu theo kế hoạch, đồng thời tăng cường đưa hàng về trong 10 ngày đầu tháng, tương đương khoảng 50% lượng nhập của cả tháng.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cũng cho biết đã làm việc với các chủ dầu để tối đa hóa sản lượng bán cho nhà máy lọc dầu trong nước khi cần thiết; chỉ đạo PVOIL xây dựng phương án nhập khẩu bổ sung, đa dạng hóa nguồn cung và tuyến vận chuyển; các nhà máy tăng kiểm soát an toàn, tối ưu công suất. Trước mắt, Petrovietnam khẳng định vẫn bảo đảm nguồn cung trong vài tháng tới.

Tuy vậy, về dài hạn, Petrovietnam đề xuất Chính phủ xem xét giao quyền nhập khẩu dầu thô và nguyên liệu cho tập đoàn và đơn vị thành viên để chủ động cung ứng; đồng thời rà soát tổng thể các quy định hiện hành nhằm điều chỉnh chính sách năng lượng phù hợp bối cảnh mới. Ngân hàng Nhà nước cũng cần có chính sách bảo đảm nguồn ngoại tệ khi nhu cầu nhập khẩu tăng cao.

Ở góc độ quản lý, bà Nguyễn Thúy Hiền, phó cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết qua kiểm tra và trao đổi thông tin, nguồn cung xăng dầu cơ bản đáp ứng nhu cầu trong nước đến hết tháng 3

giá dầu thô điều hành giá xăng dầu giá xăng dầu quỹ bình ổn giá cửa hàng xăng dầu bán lẻ xăng dầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo