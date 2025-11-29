Áp thấp nhiệt đới hiếm gặp suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 29-11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 5,3 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông.



Trên Biển Đông còn tồn tại bão số 15, trong khi áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần trong đêm nay 29-11. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/giờ, suy yếu và tan dần. Như vậy, áp thấp nhiệt đới không còn có khả năng gây gió mạnh trên biển.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Như vậy, áp thấp nhiệt đới này tồn tại trên Biển Đông chưa đến nửa ngày. Theo các chuyên gia của Cục Khí tượng thủy văn, áp thấp nhiệt đới này bắt nguồn từ cơn bão Senyar trước đó, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, đi xuyên qua khu vực Malaysia sang khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Cụ thể, bão Senyar là một cơn bão hiếm, hình thành ngay trong eo biển Malacca. Đây là cơn bão thứ hai từng ghi nhận tại khu vực này (sau bão Vamei năm 2001).

Bão Senyar bắt đầu hình thành từ một vùng áp thấp ngày 22-11-2025, mạnh dần lên thành bão và đổ bộ Bắc Sumatra (Indonesia) đêm 26-11, sau đó suy yếu và tiếp tục quét dọc bờ biển Sumatra, rồi đổ bộ lần hai vào bán đảo Malaysia.

Dù không phải bão rất mạnh về gió, Senyar gây mưa cực lớn, dẫn tới lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại Thái Lan, Malaysia và Indonesia, khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, trong quá khứ đã từng có áp thấp nhiệt đới hoặc bão đi từ Tây Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương, nhưng chiều ngược lại thì chưa từng ghi nhận trong lịch sử khí tượng.

Trong khi đó, hồi 16 giờ ngày 29-11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 5-7 m; biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.