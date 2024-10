Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão vào Biển Đông

Miền Trung, Tây Nguyên mưa rất to

Ngày 21-10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, có nơi trên 100 mm như: Triệu Sơn (Thanh Hóa) 115,2 mm, Nông trường 15 (Nghệ An) 140,6 mm, Bến Quan (Quảng Trị) 142,2 mm, Vườn Quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế) 214,6 mm, Tam Trà (Quảng Nam) 165,4 mm…

Dự báo từ chiều tối 21-10 đến đêm 22-10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to