Thời sự

Áp thấp nhiệt đới vào Vịnh Bắc Bộ, chiều nay ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió giật cấp 8

Thùy Linh

(NLĐO) - 9 giờ sáng 18-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc - 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 135 km về phía Đông Nam.

Áp thấp nhiệt đới vào Vịnh Bắc Bộ, chiều nay ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió giật cấp 8- Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Tới 7 giờ sáng mai 19-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 21,5 độ Vĩ Bắc - 107,4 độ Kinh Đông (trên Quảng Ninh - Lạng Sơn). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông. Khu vực tại vùng biển phía Đông Nam Quảng Trị, vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Cô Tô) chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Chiều nay, ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 do áp thấp nhiệt đới

Tới 19 giờ ngày 19-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới 23,0 độ Vĩ Bắc - 107,1 độ Kinh Đông, trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15 km/giờ và suy yếu thành vùng áp thấp.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vùng biển phía Đông Nam Quảng Trị, vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Cô Tô) có gió cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2 - 3,5 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc xoáy, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, từ chiều 18-8, ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

