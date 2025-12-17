Apax Holdings của Shark Thủy sắp rời sàn chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo sẽ hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Apax Holdings (mã chứng khoán: IBC).

Theo đó, hơn 83 triệu cổ phiếu IBC được giao dịch ngày cuối cùng trên UPCoM là 19-12 và ngày hủy đăng ký là ngày 22-12.

Apax Holdings bị hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), thuộc trường hợp bắt buộc hủy đăng ký giao dịch theo quy định.

Apax Holdings là công ty con thuộc Egroup - hệ sinh thái giáo dục từng dưới sự điều hành của ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) - đang niêm yết trên sàn chứng khoán. Doanh nghiệp này đứng sau hệ thống trung tâm Anh ngữ Apax Leaders

Trước đó, SSC đã thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của doanh nghiệp này.

Apax Holdings từng niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) từ năm 2017. Tuy nhiên đến cuối năm 2023, cổ phiếu IBC bị hủy niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Sau đó, cổ phiếu này chuyển sang giao dịch trên UPCoM nhưng tiếp tục bị đình chỉ giao dịch. Apax Holdings đã gần 3 năm không công bố thông tin tài chính, kể từ khi ghi nhận khoản lỗ hơn 69,1 tỉ đồng trong năm 2022.

Cổ phiếu IBC đang ở mức 1.700 đồng/đơn vị Nguồn: Fireant

Giữa tháng 11, trong vụ án án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame, Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".

Vào giai đoạn 2015 - 2023, Shark Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để tư vấn, giới thiệu và quảng bá Egroup như một tập đoàn giáo dục lớn, uy tín, đang mở rộng đầu tư.

Với vai trò người đại diện pháp luật và là nhân vật nổi tiếng, ông Thủy kêu gọi khách hàng góp vốn, cam kết trả lãi suất cao.

Dù không có tài sản và năng lực tài chính bảo đảm, ông này vẫn chỉ đạo hệ thống Apax Leaders và Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non trên toàn quốc nhằm tạo hình ảnh doanh nghiệp đang phát triển mạnh, thu hút sự chú ý của người dân.

Đây đều là các công ty "bề mặt", tạo nguồn thu chủ đạo cho Egroup trong hệ sinh thái hơn 20 doanh nghiệp. Mô hình này được dùng để quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư mua cổ phần.

Để tăng độ tin cậy, Shark Thủy chỉ đạo bộ phận tài chính nâng "khống" vốn điều lệ và số cổ phần Egroup từ 32 tỉ đồng lên 962,5 tỉ đồng. Cùng với đó, các đơn vị dưới quyền tạo doanh thu "khống", chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm tạo vỏ bọc hoạt động hiệu quả và lợi nhuận cao.

Ở giai đoạn đầu, nhà đầu tư được trả lãi đúng hạn bằng tiền của người đến sau, khiến họ tiếp tục rót vốn và giới thiệu thêm người thân, bạn bè.

Từ năm 2021 - 2023, dịch COVID-19 khiến các trung tâm giáo dục đóng cửa, nguồn thu giảm mạnh, lượng nhà đầu tư mới giảm, trong khi nghĩa vụ chi trả ngày càng lớn.

Cơ quan tố tụng cáo buộc giai đoạn 2015 - 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã bán vượt vốn điều lệ hơn 206 triệu cổ phần, ký 26.236 hợp đồng với 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng. Số tiền này đã được sử dụng hết, không còn khả năng hoàn trả.