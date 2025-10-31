APEC tìm giải pháp thu hẹp khác biệt

Chiều 30-10, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025 ở TP Gyeongju - Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2025.

Nuôi dưỡng, phát huy những giá trị cốt lõi

Chủ tịch nước Lương Cường cùng với Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Philippines, Tổng thống Chile, Thủ tướng New Zealand, Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Canada, Thái tử Abu Dhabi (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE) là những khách mời danh dự của hội nghị năm nay.

Với chủ đề "Cầu nối - Doanh nghiệp - Vươn xa", hội nghị gồm hơn 20 phiên thảo luận, tập trung vào các vấn đề đang được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm như: tình hình kinh tế thế giới, chính sách thuế và hệ thống thương mại đa phương, trí tuệ nhân tạo...

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2025 chiều 30-10. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ quan điểm về bài học từ các cuộc cách mạng công nghiệp, trọng trách của châu Á - Thái Bình Dương đối với thế giới, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp APEC, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng các nền kinh tế APEC cần cùng nhau tìm giải pháp để thu hẹp khác biệt, gia tăng đồng thuận.

Thành công mà châu Á - Thái Bình Dương có được đến nay được xây dựng trên nền tảng của hội nhập kinh tế sâu rộng, tự do hóa thương mại và đầu tư, môi trường kinh doanh ổn định và minh bạch, tiên phong về khoa học - công nghệ, niềm tin vào sức mạnh của đoàn kết và hợp tác. Theo Chủ tịch nước, đây là những giá trị cốt lõi, cần nuôi dưỡng và phát huy để châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là đầu tàu phát triển của kinh tế thế giới.

Về con đường phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, Việt Nam mang đến cho doanh nghiệp môi trường ổn định, an toàn và cơ hội phát triển bền vững với chính trị - xã hội vững chắc, đầu tư minh bạch, thị trường hơn 100 triệu dân, kinh tế năng động, lao động trẻ được đào tạo tốt và hạ tầng ngày càng hoàn thiện…

Nâng cao kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, khẳng định mong muốn hợp tác hai nước có bước chuyển mới thực chất, hiệu quả và bền vững hơn trên tất cả các lĩnh vực.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn, phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và thúc đẩy thực chất các văn kiện hợp tác đã ký kết; cam kết đẩy mạnh hợp tác kinh tế cùng có lợi, phù hợp với mục tiêu phát triển của hai bên.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên triển khai các biện pháp sớm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 150 tỉ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững; khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; khẳng định sẽ tăng thêm hạn ngạch và mở rộng các ngành nghề tiếp nhận lao động Việt Nam; hợp tác chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là các lĩnh vực quan trọng như cơ sở hạ tầng, năng lượng...

Hai nhà lãnh đạo nhất trí hiện thực hóa việc đưa hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực thành trụ cột mới trong quan hệ song phương. Hai bên chia sẻ tầm nhìn chung chiến lược về duy trì hòa bình, ổn định tại biển Đông, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng theo quy định của luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Tổng Thư ký Phòng Thương mại quốc tế (ICC) John Denton; nhà sáng lập Tập đoàn MEBO International, bà Lý Lợi; Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong Bin… và trao đổi phương hướng thúc đẩy hợp tác.