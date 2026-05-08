Argentina điều tra nguồn gốc ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch

Hoàng Phương

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết 3 hành khách trên tàu đã tử vong

Các quan chức và chuyên gia y tế tại Argentina đang khẩn trương điều tra xem liệu nước này có phải là nguồn khởi phát đợt bùng phát virus Hanta chết người trên tàu du lịch MV Hondius ở Đại Tây Dương hay không. Tàu mang cờ Hà Lan này đã khởi hành từ Ushuaia, thủ phủ tỉnh Tierra del Fuego - Argentina hôm 1-4, đi qua Nam Cực và nhiều đảo biệt lập ở Nam Đại Tây Dương.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết 3 hành khách trên tàu đã tử vong, lần lượt trong các ngày 11-4, 26-4 và 2-5. Trong đó, chỉ một trường hợp được xác nhận nhiễm virus Hanta. WHO cho biết có tổng cộng 3 ca xác nhận và 5 ca nghi nhiễm virus trên tàu. Virus này có thời gian ủ bệnh từ 1 đến 8 tuần, khiến giới chức khó xác định các hành khách nhiễm bệnh trước khi rời Argentina, trong lúc tàu dừng tại một hòn đảo hẻo lánh ở Nam Đại Tây Dương hoặc ngay trên tàu.

Nhà chức trách Argentina cho biết đang nỗ lực xác định những nơi các hành khách nhiễm bệnh đã đi qua trong nước trước khi lên tàu MV Hondius. Sau khi xác định được hành trình di chuyển, họ dự kiến sẽ truy vết những người tiếp xúc, cách ly các trường hợp tiếp xúc gần và tăng cường giám sát nhằm ngăn dịch bệnh tiếp tục lây lan.

Argentina điều tra nguồn gốc ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch - Ảnh 1.

Nhân viên y tế rời tàu du lịch MV Hondius ở ngoài khơi đảo quốc Cape Verde hôm 4-5. Ảnh: AP

Theo AP, vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh Argentina ghi nhận số ca nhiễm virus Hanta tăng mạnh - xu hướng được cho là có liên quan đến tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu. WHO từ lâu xếp Argentina vào nhóm nước có tỉ lệ mắc virus Hanta cao nhất khu vực Mỹ Latinh.

Theo các chuyên gia, nhiệt độ tăng và hệ sinh thái thay đổi khiến loài gặm nhấm mang virus Hanta có thể sinh sống ở nhiều khu vực hơn, qua đó làm virus lan rộng hơn. Con người thường nhiễm bệnh khi tiếp xúc với phân, nước tiểu hoặc nước bọt của chuột mang virus.

Chủng virus Andes - loại Hanta được phát hiện tại Nam Mỹ - có thể gây hội chứng phổi do virus Hanta, căn bệnh hô hấp nghiêm trọng với tỉ lệ tử vong cao. Chủng Andes cũng là loại virus Hanta duy nhất được ghi nhận có khả năng lây truyền trực tiếp từ người sang người. Argentina hôm 6-5 thông báo sẽ gửi vật liệu di truyền của chủng Andes cùng thiết bị xét nghiệm tới Tây Ban Nha, Senegal, Nam Phi, Hà Lan và Anh để hỗ trợ phát hiện ca bệnh.

Khoảng 150 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn từ 23 quốc gia vẫn còn trên tàu MV Hondius. Việc sơ tán hành khách dự kiến bắt đầu từ ngày 11-5 sau khi tàu cập cảng ở Tenerife - đảo lớn nhất thuộc quần đảo Canary, cộng đồng tự trị của Tây Ban Nha.


