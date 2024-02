Argentina: Sức mạnh vô đối từ cúp vàng và Messi

Kỷ niệm một năm chiến thắng tại World Cup 2022, Argentina đã làm một bộ phim ngắn về việc đội tuyển bóng đá nước này lên ngôi vô địch thế giới lần thứ ba trong lịch sử.



Hoài niệm vinh quang

Bộ phim ngắn được công chiếu tháng 12-2023 như món quà mà LĐBĐ Argentina (AFA) mang đến cho người dân xứ sở vũ điệu Tango, nhắc nhớ những khoảnh khắc không thể nào phai mờ trong ký ức mỗi người, đặc biệt khi bóng đá phần nào xua đi nỗi âu lo về cuộc khủng hoảng kinh tế phủ bóng quốc gia này ở thời điểm diễn ra kỳ World Cup tại Qatar.

Phim ngắn về chiến thắng của Argentina tại World Cup 2022:

Nguồn: AFA

Mạng xã hội Argentina và sau đó cả khu vực Nam Mỹ đã bùng nổ sau khi bộ phim ngắn ra mắt. Trong phim, ba gia đình tại Argentina cùng chiêm ngưỡng và nói về ba ngôi sao lớn nhất trên bầu trời - biểu thị cho ba chức vô địch World Cup mà "La Albiceleste" từng giành được.

Gia đình đầu tiên gồm bố và con gái, nói về ngôi sao đầu tiên biểu thị cho danh hiệu vô địch World Cup 1978.

Người bố cho rằng đây là ngôi sao rất khó tìm vì nó phải tỏa sáng trong đêm đen, ý nói về sự khó khăn của việc giành được chức vô địch đầu tiên, chính thức đưa tên tuổi Argentina với những ngôi sao như Mario Kempes, Daniel Passarella… lên bản đồ bóng đá thế giới.

Gia đình thứ hai gồm bố và con trai, nói về ngôi sao thứ nhì, biểu thị cho chiến thắng tại World Cup 1986.

Người bố kể rằng ngôi sao này tỏa sáng từ bên trong và khi xuất hiện, nó khiến các hậu vệ Anh phát khóc. Đoạn thoại đề cập về trận tứ kết World Cup 1986, nơi Diego Maradona ghi hai bàn giúp Argentina thắng Anh 2-1, gồm một bàn được ghi bằng "bàn tay của Chúa" và một bàn được coi là đẹp nhất thế kỷ 20.

Argentina đăng quang tại World Cup 2022

Gia đình thứ ba gồm mẹ, con trai và con gái, nói về ngôi sao thứ ba, biểu thị cho World Cup 2022.

Người mẹ khẳng định rằng ngôi sao này mang đến niềm vui lớn nhất vào lúc cần nhất, bởi danh hiệu này đến vào lúc Argentina đang ngập trong khủng hoảng kinh tế.

Người mẹ cũng giải thích về việc ngôi sao lấp lánh, lúc mờ nhạt, lúc rực sáng biểu thị cho cuộc rượt đuổi nghẹt thở trong trận chung kết giữa Argentina và Pháp.

Messi được nhắc đến ở phần này như là linh hồn trong vinh quang của đội tuyển.

Thực lực khẳng định sức mạnh

Tròn 12 tháng sau ngày đăng quang ngôi vô địch World Cup trên đất Qatar, Argentina tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng bóng đá thế giới của FIFA.

Với 1855,2 điểm, "La Albiceleste" chễm chệ trên ngôi đầu, củng cố vị thế đội bóng xuất sắc nhất thế giới trong năm 2023.

Argentina thắng Brazil trận "siêu kinh điển" Nam Mỹ tháng 11-2023

Sự thống trị của Lionel Messi và các đồng đội thể hiện qua cách họ dẫn đầu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ hết sức thuyết phục.

Ngoại trừ thất bại duy nhất ở cuộc chạm trán với kình địch Uruguay, Argentina toàn thắng 5 trận còn lại. Trong đó bao gồm cả việc khiến Brazil phải nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà trong lịch sử tham dự vòng loại World Cup.

Đó là chưa kể Argentina còn giành chiến thắng ở cả 4 trận giao hữu trong sáu tháng đầu năm.

Nhiều người đã vội lo, sau giai đoạn thăng hoa rực rỡ với ba danh hiệu đỉnh cao gồm ngôi vô địch Copa America 2021, danh hiệu Siêu Cúp Liên lục địa 2022 và chức vô địch World Cup 2022, "La Albiceleste" sẽ nhanh chóng lụi tàn như cách người Ý đã trải qua sau lần đăng quang Cúp Thế giới 2006.

Đoàn quân áo Thiên thanh ngoại trừ lần lên ngôi vô địch EURO 2020, đã liên tục vắng mặt ở các kỳ World Cup sau thế hệ của những Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta…

Messi lập cú đúp trong chiến thắng 2-0 trước Peru

Không khó để nhận ra sự khác biệt giữa Argentina và Ý, hay nói đúng hơn là cách làm của hai nền bóng đá. Lionel Scaloni chỉ là một nhà cầm quân vô danh khi nhận lời dẫn dắt tuyển Argentina sau "biến cố" World Cup 2018.

Thế nhưng, tên tuổi vị chiến lược gia 45 tuổi này nhanh chóng nổi như cồn khi biến tuyển Argentina thành một tập thể đoàn kết, một gia đình thực thụ mà ở đó, bộ đôi siêu sao Lionel Messi và Angel di Maria như những người anh cả.

Không chỉ thuyết phục thành công Messi trở lại với đội tuyển sau nhiều phen tuyên bố từ giã, Lionel Scaloni còn xây dựng một Argentina được vận hành hài hòa, gắn kết.

Lionel Messi cần tiết kiệm tối đa năng lượng trong từng trận đấu để sẵn sàng cho mọi tình huống tạo đột biến ư? Không thành vấn đề và mọi đồng đội không ngại làm nền, làm mọi cách để giành lại quyền kiểm soát rồi luân chuyển bóng cho Messi tạo khác biệt.

Argentina càng đá càng hay dưới quyền HLV Lionel Scaloni

Từng tuyên bố World Cup 2022 là giải đấu lớn cuối cùng, thế nhưng đến nay, Messi vẫn miệt mài ra sân ở vòng loại World Cup 2026 cũng như cam kết sẽ cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ ngôi vương Nam Mỹ tại kỳ Copa America sắp tới.

Ở tuổi 36, chưa ai rõ đâu là điểm dừng của "La Pulga".

Anh tìm kiếm động lực mới cho chính mình bằng cách sang Mỹ khoác áo đội bóng non trẻ Inter Miami và tiếp tục thăng hoa với danh hiệu Quả bóng vàng thứ 8, danh hiệu "FIFA The Best" thứ 3 trong sự nghiệp.

Phiên bản "Barcelona thời hoàng kim"

Barcelona giai đoạn hoàng kim từng giành 2 Champions League và 3 danh hiệu La Liga chỉ trong vòng bốn mùa bóng.

Pep Guardiola ngay ở mùa đầu tiên dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya cũng giành ngay "cú ăn 6" lịch sử ở mùa giải 2008-2009. Đó là thời điểm bộ tứ Busquet-Xavi-Iniesta-Messi hình thành "viên kim cương" thực thụ cả trong đấu pháp chiến thuật dưới sân lẫn trên vương miện lấp lánh của đội bóng số 1 châu Âu và thế giới.

Messi có đủ tư cách để nói về Barcelona ngày xa xưa lẫn tuyển Argentina phiên bản hiện tại, không chỉ bởi anh là thành viên trụ cột của cả hai tập thể hùng mạnh ấy.

Anh khẳng định "La Albiceleste" đang tiệm cận thành quả của Barcelona năm xưa khi càng đá càng hay và sẵn sàng xô đổ mọi rào cản khó khăn nhất.

Với Messi, Argentina tiệm cận thành tích của Barcelona thập niên 2000

Một khi rũ bỏ được mọi áp lực thành tích, Lionel Messi ngày càng gắn bó với đội bóng quê hương và là động lực quan trọng giúp đội bóng Nam Mỹ gặt hái mọi thành công.

Sau thất bại lịch sử ở ba trận chung kết lớn (World Cup 2014, Copa America 2015, Copa America 2016), Argentina đã biết cách bùng nổ với Lionel Scaloni và Messi, chinh phục liên tiếp ba danh hiệu lớn để điền tên mình vào lịch sử.

Argentina vô đối thành tích kể từ khi đăng quang ở World Cup 2022

Năm 2024 đầy ắp các cuộc tranh tài mà nhà vô địch thế giới Argentina sẽ phải tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của mình.

Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ thật ra chỉ mới đi qua 1/3 chặng đường và vẫn còn quá sớm để nói đến bất cứ điều gì ở tương lai.

Ngay cả Copa America 2024 cũng không phải sân chơi của những cuộc đấu giao hữu mà thay vào đó là các màn so tài nảy lửa trên mức cần thiết vẫn thường thấy ở sân cỏ Nam Mỹ.

Đấy cũng chính là lúc Argentina phải thể hiện hết năng lực của mình, tất nhiên, vẫn dưới sự dẫn dắt của cầu thủ thiên tài, nhân vật kiệt xuất nhất của bóng đá thế giới ở thế kỷ XXI, Lionel Messi.