HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Arsenal lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại FA Cup

Đăng Minh

(NLĐO) – Arsenal thiết lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử khi đánh bại Wigan 4-0 ở vòng 4 Cup FA rạng sáng 16-2 (giờ Hà Nội).

Thầy trò Mikel Arteta vừa tạo nên dấu ấn đặc biệt tại FA Cup khi vùi dập Wigan tới 4 bàn không gỡ trên sân Emirates.

Cả 4 bàn thắng đến với Arsenal chỉ trong khoảng 27 phút, nhờ công tiền đạo Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus và pha phản lưới nhà của hậu vệ Jack Hunt.

Arsenal lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại FA Cup - Ảnh 1.

Gabriel Martinelli ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 18 trận Arsenal thắng Wigan 4-0 tại vòng 4 Cup FA hôm 16-2. Ảnh: AP

Chiến thắng đậm không chỉ giúp giành quyền đi tiếp, "Pháo thủ London" còn thiết lập một kỷ lục chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu lâu đời nhất bóng đá Anh.

Cụ thể, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Cup FA ghi nhận một đội bóng ghi tới 4 bàn vào lưới đối thủ chỉ trong 30 phút bóng lăn.

Không chỉ thiết lập cột mốc về số bàn thắng trong 30 phút đầu, đội chủ sân Emirates còn chấm dứt chuỗi mùa giải kém duyên tại FA Cup. 

Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2019-2020 chứng kiến Arsenal góp mặt ở vòng 5 FA Cup – cũng là mùa họ lên ngôi vô địch lần thứ 14, kỷ lục giải đấu.

Thống kê cho thấy trong 9 mùa gần nhất, mỗi khi tiến vào vòng 5, Arsenal đều lên ngôi vô địch. Điều này mang lại thêm niềm tin cho thầy trò HLV Mikel Arteta về một hành trình thành công ở giải đấu năm nay.

Bên cạnh đó, pha phản lưới của hậu vệ Jack Hunt đã nâng tổng số bàn "đốt lưới nhà" mà các đối thủ dành cho Arsenal lên con số 6 trên mọi đấu trường mùa này. Điều đó phần nào phản ánh sức ép liên tục mà đội bóng thành London tạo ra lên hàng phòng ngự đối phương.

Khi thế trận đã an bài đã cho phép chiến lược gia người Tây Ban Nha có cơ hội thử nghiệm đội hình ở hiệp 2.

HLV Arteta lần đầu tiên sử dụng cặp tiền đạo Viktor Gyokeres – Gabriel Jesus, đồng thời trao cơ hội ra mắt sân nhà cho trung vệ Marli Salmon (16 tuổi) và thủ môn Tommy Setford (19 tuổi).

Mặc dù vậy, chiến thắng của Arsenal không trọn vẹn bởi hậu vệ Riccardo Calafiori dính chấn thương ngay trong lúc khởi động, còn hậu vệ Ben White rời sân cuối trận với dấu hiệu căng cơ. Đây là điều đáng lo ngại khi họ đang phải chinh chiến trên nhiều đấu trường.

Arsenal đã vào vòng 1/8 sau 8 trận toàn thắng vòng bảng Champions League, đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 4 điểm nhiều hơn đội bám đuổi, vào vòng 5 Cup FA và sẽ đụng độ Man City ở trận chung kết Cup liên đoàn Anh vào tháng 3 tới.


Tin liên quan

Thầy trò Arteta nói điều bất ngờ khi Arsenal bị Brentford “cưa điểm”

Thầy trò Arteta nói điều bất ngờ khi Arsenal bị Brentford “cưa điểm”

(NLĐO) – HLV Mikel Arteta thừa nhận Arsenal “thiếu bản lĩnh và may mắn” ở thời điểm quyết định trong trận hoà Brentford 1-1 tại vòng 26 Ngoại hạng Anh.

Arsenal mất điểm trước Brentford, thử thách ngôi đầu Ngoại hạng

(NLĐO) – Hòa lần thứ ba trong 6 trận gần nhất, tham vọng vô địch của Arsenal bị đặt dấu hỏi sau cuộc chiến mang tính bước ngoặt trên sân Gtech của Brentford.

Arsenal bị CĐV đòi “trừ 12 điểm”

(NLĐO) - Arsenal buộc phải đổi trang phục thi đấu khi làm khách Brentford khiến nhiều cổ động viên mỉa mai đòi “trừ ngay 12 điểm”.

kỷ lục Man City Arsenal FA Cup ghi bàn Wigan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo