AS Roma sa thải HLV Mourinho

AS Roma đã thông báo trên trang chủ "Jose Mourinho và đội ngũ của ông sẽ rời CLB ngay lập tức". Dan Friedkin, ông chủ của AS Roma, cho biết: "Chúng tôi thay mặt tất cả mọi người tại AS Roma gửi lời cảm ơn đến Jose vì niềm đam mê và nỗ lực của ông ấy kể từ khi chuyển đến đội bóng".

Gần đây, Mourinho liên tục bị thẻ đỏ do lỗi phản ứng với quyết định của trọng tài

Thông báo sa thải Jose Mourinho bất ngờ được AS Roma thông báo trên trang chủ của CLB

"Chúng tôi sẽ luôn có những kỷ niệm tuyệt vời về nhiệm kỳ của ông ấy ở Roma, nhưng chúng tôi tin rằng sự thay đổi ngay lập tức là vì lợi ích tốt nhất của CLB.

Chúng tôi chúc Jose và các trợ lý của ông ấy mọi điều tốt đẹp nhất trong những nỗ lực trong tương lai. Thông tin cập nhật thêm về ban huấn luyện đội một mới sẽ sớm được cập nhật" - thông báo của Roma cho biết.

"Thay mặt mọi người ở AS Roma cám ơn ông vì mọi thứ, Jose Mourinho" - Thông báo của AS Roma trên X

Quyết định chia tay Mourinho được Roma đưa ra ngay sau thất bại 1-3 trước AC Milan. Lúc này, đội đồng chủ sân Olimpico tụt xuống thứ 9 với 29 điểm, kém nhóm dự Champions League 5 điểm.