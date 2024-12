Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã có được hai chiến thắng quan trọng ở bảng B. Đặc biệt, với việc vượt qua đối thủ chính Indonesia, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang tràn trề cơ hội bước vào vòng bán kết với ngôi đầu bảng.

Vừa đá vừa sửa lỗi

Xét về mặt thành tích thì 2 chiến thắng thuyết phục với 6 điểm và hiệu số 5/1 là những thông số khá ổn. Nhưng nếu phân tích sâu về những yếu tố chuyên môn thì vẫn thấy có khá nhiều điểm yếu còn tồn tại của đội Việt Nam.

Thứ nhất, bộ khung đội hình chính vẫn chưa định hình với khá nhiều sự thay đổi sau 2 trận. Những cầu thủ tưởng chừng như không thể thay thế như đội trưởng Duy Mạnh cũng có khi phải ngồi ngoài cả trận như cuộc gặp gỡ căng thẳng với Indonesia. Nhìn chung, sau 2 lượt trận thì mới thấy vị trí của Nguyễn Filip, bộ đôi trung vệ Thành Chung - Tiến Dũng, tiền vệ tấn công Hoàng Đức, trung phong chủ lực Tiến Linh và gương mặt mới Hai Long là được ông Kim tin tưởng sử dụng trong đội hình chính và phần nào cũng đã khẳng định được giá trị với phong độ ổn định. Ngay cả người đã ghi bàn thắng quyết định giúp ĐTVN vượt qua Indonesia là Quang Hải cũng chưa ở một trạng thái tốt nhất.

Dù còn nhiều sai sót nhưng đội tuyển Việt Nam đang thể hiện sự mạnh mẽ, gắn kết và tinh thần khát khao chiến thắng (Ảnh: THẠO HOÀNG)

Thứ hai, những mảng miếng tấn công chưa thực sự đa dạng, đặc biệt là khi đối đầu với lối chơi phòng ngự tiêu cực của các cầu thủ trẻ Indonesia. Khi các học trò thuộc lứa U22 của HLV Shin Tae-young chủ động hạ thấp đội hình, dùng lối đá mạnh, đá rát và có phần tiểu xảo ở khu vực trung lộ thì hàng công của ĐTVN gần như không có phương án xuyên phá.

Đội chủ yếu dùng những đường chuyền chuyển hướng ra biên rồi tạt bóng đơn giản. Nhưng hầu hết những quả tạt của chúng ta đều chưa có được độ chính xác cao, cộng thêm bộ ba trung vệ Indonesia có thể hình và không chiến tốt thì các tình huống tấn công của tuyển Việt Nam gần như vô hại. Trong suốt cả trận đấu, Tiến Linh là người duy nhất có được cơ hội dứt điểm nhưng 2 pha đánh đầu ở tư thế khó, một pha bắt vô-lê không trúng tâm bóng nên không có được bàn thắng.

Thứ ba, tính cân bằng trong đội hình tấn công và phòng ngự của ĐTVN trong trận gặp Indonesia là chưa cao. Nhiều tình huống khi đồng đội mải mê dâng cao đội hình tấn công thì các trung vệ như Xuân Mạnh - Thành Chung - Tiến Dũng còn mất tập trung, giữ cự ly đội hình không tốt và tạo ra khá nhiều khoảng trống để đối thủ tận dụng và phản công nguy hiểm. Nếu không có tài năng của Nguyễn Filip, có lẽ chúng ta mới là đội bóng bị thủng lưới trước.

Tích cực hoàn thiện

Rất may, đối thủ của chúng ta trong trận đấu tới là Philippines, một đội bóng đang trên đà sa sút và chỉ có được 2 điểm sau 2 trận hòa. Đội hình của họ dưới sự dẫn dắt của HLV Albert Capellas cũng đã thay đổi nhiều so với những giải đấu trước. Phong độ cũng khá thất thường khi liên tục phải rượt đuổi và may mắn gỡ hòa trong những trận đấu với những đối thủ không được đánh giá quá cao như Myanmar hay Lào.

Trận đấu sắp tới lại diễn ra trên sân vận động Rizal Memorial Stadium, nơi có rất nhiều kỷ niệm đẹp của bóng đá Việt Nam khi U23 nam và đội tuyển quốc gia nữ đều đã vô địch SEA Games 30 ở đây. Lợi thế và sự chênh lệch chuyên môn đương nhiên nghiêng về ĐTVN khi chúng ta giành chiến thắng tuyệt đối trước Philippines trong 6 cuộc đối đầu trước đó. Trận thắng gần nhất của Philippines trước Việt Nam đã diễn ra từ năm 2012.

Phong độ của thầy trò HLV Kim Sang-sik đang tốt dần lên, bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu đang được cải thiện qua từng ngày một cách rõ rệt. Quan trọng là người hâm mộ nhìn thấy được một tập thể mạnh mẽ, gắn kết và đầy tinh thần khát khao chiến thắng. Điều mà chúng ta không thấy một cách rõ nét dưới thời HLV Philippe Troussier.

Đặc biệt là Hoàng Đức và các đồng đội đang học được cách giữ sự tập trung cao độ và cũng luôn thể hiện thái độ kiên trì trong suốt thời gian trận đấu diễn ra. Số lần mắc sai lầm cá nhân đã được hạn chế tối đa, tỉ lệ kiểm soát bóng được cải thiện một cách rõ rệt: 74% trong trận đấu với Lào và 72% trong trận đấu với Indonesia.

Tiếp tục học hỏi, sửa lỗi và hoàn thiện mình để có được một chiến thắng thuyết phục trước Philippines sẽ là mục tiêu mà ĐTVN hướng đến trong trận đấu ngày 18-12-2024. Chúng ta sẽ cùng đợi tin vui tiếp theo của Quang Hải và các đồng đội!

"Sau 2 trận, hàng công của ĐTVN đã tung ra được 39 cú sút về phía khung thành đối thủ. Chỉ tiếc là chất lượng của những pha dứt điểm chưa cao và đó cũng là điểm yếu lớn nhất mà thầy Kim cần khắc phục cho các học trò.