Có nhiều thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và ngược lại, quá nhiều bất lợi cho đội tuyển Indonesia ở cuộc đối đầu quan trọng tại bảng B ASEAN Cup 2024.

Chủ nhà nhiều thời gian phục hồi

Kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu giúp ĐTVN có nhiều thời gian hồi phục hơn đội tuyển Indonesia. Trong khi Indonesia thi đấu 3 trận trong 6 ngày (từ 9 đến 15-12) thì cùng quãng thời gian này, ĐTVN chỉ đá 2 trận khi không phải đá lượt trận thứ 2 (ngày 12-12). Vì thế, các học trò của HLV Kim Sang-sik có đến 5 ngày nghỉ trước khi tiếp đội khách.

Văn Toàn - một trong những quân bài chiến lược nhiều khả năng được HLV Kim Sang-sik tung vào sân ở hiệp 2 .(Ảnh: THẠO HOÀNG)

Ngoài ra, ĐTVN chỉ phải di chuyển quãng đường hơn 4.000 km, trong khi Indonesia phải di chuyển gần 16.000 km. Tại sao có sự chênh lệch quá lớn trong di chuyển? Vì rằng đội Indonesia không chỉ có 2 chuyến làm khách mà còn phải di chuyển nhiều chặng do không có chuyến bay thẳng.

Hay như ngay hôm sau sau trận gặp Lào ngày 12-12, đội Indonesia đã phải từ Solo (thành phố diễn ra trận gặp Lào) về Bali, rồi toàn đội mới bay sang Hà Nội. Đến sân bay Nội Bài, họ lại tiếp tục di chuyển bằng đường bộ lên Phú Thọ.

Do đó, HLV Shin Tae-yong của đội Indonesia có lý do chính đáng để than phiền LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vừa tổ chức giải không trong dịp FIFA Days khiến các CLB không trả cầu thủ về thi đấu cho đội tuyển quốc gia, đồng thời lịch thi đấu ASEAN Cup quá dày, vòng bảng lại theo thể thức sân nhà - sân khách, không khác nào hành xác các cầu thủ.

Indonesia đã yếu lại còn thiếu

So với trận thắng Myanmar 1-0 thì ở trận hòa Lào 3-3, đội hình xuất phát của Indonesia có 5 sự thay đổi ở các vị trí thủ môn, 2 hậu vệ biên, 1 tiền vệ trung tâm và 1 tiền đạo. Nếu như tuổi bình quân đội hình xuất phát ở trận đầu tiên gặp Myanmar của Indonesia là 19,9 và chỉ có 1 vị trí đá chính thức cho đội tuyển quốc gia là tiền vệ tấn công Marselino Ferdinand thì qua trận gặp Lào là 20,2 tuổi. Ngoài Ferdinand còn có thêm một vị trí chính thức ở đội tuyển quốc gia là tiền đạo Rafael Struick.

Với thực lực như vậy, Indonesia tại ASEAN Cup chỉ là đội U21 + 2 với 2 cầu thủ ngoài 21 tuổi, trong đó có hậu vệ thủ quân 25 tuổi Asnawi Mangkualam. Chỉ vào sân từ đầu hiệp 2 ở cả 2 trận gặp Myanmar và Lào, Asnawi đã ghi bàn thắng duy nhất cho Indonesia trong trận thắng Myanmar 1-0.

Một đội Indonesia như thế khi gặp ĐTVN lại càng yếu hơn khi thiếu vắng Ferdinand do nhận thẻ đỏ ở trận gặp Lào. Ferdinand là tác giả của cả 2 bàn trong trận thắng Ả Rập Saudi 2-0 tại vòng loại 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Mong sân Việt Trì phủ sắc đỏ

Đúng ra các trận đấu tại ASEAN Cup 2024, ĐTVN sẽ thi đấu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tuy nhiên, do ban quản lý đã cho thuê sân để tổ chức chương trình ca nhạc nên VFF đã phải chọn sân Việt Trì làm sân nhà cho ĐTVN.

Trong rủi lại có may. Bởi nếu ĐTVN đá ở Mỹ Đình, chắc chắn sân sẽ khó được phủ kín khán giả, ngược lại, khi đá trên sân Việt Trì có sức chứa 20.000 người, vé 2 trận của ĐTVN đá ở đây khi tiếp Indonesia ngày 15-12 và Myanmar ngày 21-12 đã được bán sạch.

Những trận đấu cũng như thực lực của các đội ở bảng B đã và đang thuận lợi cho ĐTVN. Nhờ đó, người hâm mộ BĐVN sẽ phấn khởi đến sân cổ vũ thầy trò ông Kim với hy vọng được chứng kiến ĐTVN đá bại Indonesia - đối thủ mà ĐTVN thua tuyệt đối trong năm 2024 cũng như tại vòng loại World Cup 2026.

Đội chủ nhà đầy đủ tinh binh cũng như HLV Kim Sang-sik có nhiều thời gian chuẩn bị, trong đó có cả chuyến tập huấn ở Hàn Quốc với 3 trận giao hữu toàn thắng. ĐTVN cũng được tạo điều kiện tối đa khi V-League dừng 45 ngày để chuẩn bị.

Vì thế, sẽ là cú sốc nếu ĐTVN không giành trọn 3 điểm để "trả món nợ" với bóng đá Indonesia trong 1 năm qua cũng như đạt mục tiêu tiến gần đến vé bán kết ASEAN Cup 2024.

"Hy vọng ĐTVN đêm nay, 15-12, không đánh mất cơ hội thu hút người hâm mộ BĐVN trở lại sân cỏ.

Tìm cách hóa giải "vũ khí" ném biên Điểm mạnh những năm qua trong lối chơi ở các đội tuyển Indonesia luôn là những pha ném biên rất mạnh vào vòng 16,50 m của đối phương từ đôi tay của hậu vệ trái Pratama Arhan và hậu vệ phải Alfriyanto Nico. Mới đây, bàn thắng duy nhất của tuyển Indonesia trước tuyển Myanmar ở lượt đầu bảng B ASEAN Cup 2024 cũng xuất phát từ một tình huống ném biên như vậy. "Đòn sát thủ" đó của Indonesia đã không ít lần khiến các ĐTVN phải nhận bàn thua. Đó là trong trận đấu giữa ĐTVN và Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 trên sân Bung Karno, Arhan khi đó cũng có tình huống ném biên khiến hậu vệ ĐTVN mắc sai sót dẫn tới bàn thua duy nhất ở trận này. Tại SEA Games 32, đội U22 Việt Nam cũng từng nhận tới 2 bàn thua từ những pha ném biên rất mạnh của Pratama Arhan và Alfeandra Dewangga. Chưa rõ Duy Mạnh và đồng đội có cách nào hóa giải "vũ khí" ném biên của đối phương nhưng ĐTVN có quá nhiều ưu thế so với Indonesia trong trận đấu đêm nay.