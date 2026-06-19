ASEAN - Nga kiến tạo môi trường ổn định, bền vững

Ngày 18-6, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Kazan - Liên bang Nga.

Đưa thương mại hai chiều tăng gấp đôi

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá quan hệ ASEAN - Nga sau 35 năm đóng góp quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng thống khẳng định Nga sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, Diễn đàn Khu vực ASEAN, Hội nghị Cấp cao Đông Á…; thúc đẩy quan hệ giữa Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) và Quốc hội Nga.

Tổng thống Nga nhấn mạnh hai bên cần đưa thương mại hai chiều tăng gấp đôi trong 10 năm tới; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học - công nghệ, an ninh sinh học, năng lượng hạt nhân dân sự, logistics…

Các nước ASEAN khẳng định coi trọng vai trò, vị trí và đóng góp của Nga trên thế giới và ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương; hoan nghênh Nga tham gia tích cực vào các cơ chế ASEAN dẫn dắt ở khu vực. Các nước nhất trí quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga cần phát huy vai trò hơn nữa để đóng góp vào hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực.

Lãnh đạo ASEAN và Nga nhất trí đẩy mạnh quan hệ hai bên nhằm ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức và đóng góp vào xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển ở hai khu vực. Hai bên cam kết tăng cường đối thoại cấp cao, hợp tác sâu rộng và thực chất về thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân… và các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, AI, an ninh mạng, hợp tác biển… Hai bên nhất trí đưa năng lượng thành một trọng tâm ưu tiên; đồng thời tăng cường hợp tác an ninh lương thực và chuỗi cung ứng nông nghiệp, hợp tác văn hóa.

Bên cạnh đó, để mở rộng không gian hợp tác, ASEAN và Nga nhất trí tăng cường liên kết ASEAN - Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có giữa EAEU với Việt Nam và Singapore, đẩy mạnh hợp tác giữa ASEAN với SCO, trao đổi các khả năng hợp tác với BRICS...

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN - Nga hiệu quả và thực chất hơn. Ảnh: NHẬT BẮC

Ba định hướng lớn

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN - Nga hiệu quả và thực chất.

Thứ nhất, nâng tầm chiến lược quan hệ thông qua tổ chức định kỳ Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga; tăng cường quan hệ giữa AIPA và Quốc hội Nga; thúc đẩy những nguyên tắc, giá trị cốt lõi hai bên cùng chia sẻ và nhất quán ủng hộ.

Thứ hai, hợp tác thực chất hơn thông qua việc tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại 2 chiều lên 45 tỉ USD vào năm 2035; thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo, thanh niên, văn hóa, du lịch.

Thứ ba, nâng cao tự cường và sức chống chịu, đặc biệt đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính, thiết lập cơ chế ưu tiên cung ứng phân bón, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và công nghệ nông nghiệp; nâng cao tự cường số, đóng góp vào triển khai Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.

Thủ tướng cũng thông báo Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị Cấp cao các nhà ngoại giao trẻ ASEAN - Nga trong năm 2027.

Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo ASEAN và Nga nhất trí thông qua Tuyên bố Kazan 2026 "ASEAN - Nga: Đoàn kết trong đa dạng - 35 năm đồng hành", Tuyên bố ASEAN - Nga về hợp tác năng lượng và Tuyên bố ASEAN - Nga về hợp tác văn hóa, cùng Kế hoạch công tác ASEAN - Nga giai đoạn 2026-2030.

Đề cao đối thoại, hợp tác Tại hội nghị, các lãnh đạo ASEAN và Nga đề cao đối thoại, hợp tác, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; ứng xử trách nhiệm với các vấn đề liên quan hòa bình, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tiếp tục thúc đẩy cấu trúc khu vực mở, minh bạch, tự cường, với ASEAN đóng vai trò trung tâm. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không, thương mại không bị cản trở, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.



