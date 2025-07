Tại Giải thưởng thường niên do Tạp chí Asian Banking and Finance (ABF) tổ chức tại Singapore hôm 3-7, Vietcombank đã được vinh danh ở cả hai hạng mục Quản lý rủi ro dành cho Ngân hàng Bán buôn và Ngân hàng Bán lẻ.

Theo đó, giải "Sáng kiến Quản lý rủi ro của năm" (Vietnam Domestic Risk Management Initiative of the Year) thuộc phân khúc Ngân hàng Bán buôn được trao cho Hệ thống quản lý rủi ro mô hình (Model Risk Management System) của Vietcombank.

Ở phân khúc Ngân hàng Bán lẻ, Vietcombank tiếp tục được ghi nhận với giải "Sáng kiến Quản lý rủi ro của năm" (Risk Management Initiative of the Year - Vietnam) cho giải pháp VCB Tablet xác thực khách hàng thông qua kết nối và đối chiếu dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Bộ Công an.

Đại diện Vietcombank nhận cú đúp giải thưởng tại Lễ trao giải ABF 2025

Hệ thống quản lý rủi ro mô hình

Nhằm đáp ứng yêu cầu tuân thủ theo các thông lệ quốc tế cũng như nhu cầu nội tại trong bối cảnh số lượng mô hình ngày càng gia tăng và đa dạng hóa mục đích sử dụng, Vietcombank đã tự nghiên cứu và phát triển Hệ thống quản lý rủi ro mô hình.

Hệ thống này đã đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong công tác quản lý rủi ro mô hình, với nhiều tính năng nổi bật so với các hệ thống hiện có trên thị trường. Từ đó, công tác quản lý rủi ro mô hình tại Vietcombank đã có bước thay đổi vượt bậc theo hướng hiện đại, tập trung và hiệu quả hơn.

Hệ thống không chỉ hỗ trợ ra quyết định tốt hơn trong quản trị rủi ro và hoạt động kinh doanh, mà còn góp phần nâng cao năng lực vận hành tổng thể của ngân hàng trong thời kỳ chuyển đổi số.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Giám đốc Khối Pháp chế và Tuân thủ của Vietcombank nhận giải "Sáng kiến Quản lý rủi ro của năm" cho phân khúc Ngân hàng Bán buôn

VCB Tablet - Giải pháp xác thực khách hàng

Vietcombank là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai thành công giải pháp xác thực khách hàng tại quầy thông qua kết nối và đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Giải pháp được xây dựng nhằm giải quyết triệt để một trong những rủi ro trọng yếu của ngành ngân hàng: rủi ro xác minh sai danh tính khách hàng, dẫn đến các hành vi mở tài khoản bằng giấy tờ giả, mạo danh người khác để vay vốn, sử dụng tài khoản để rửa tiền hoặc lừa đảo người tiêu dùng.

Điểm nổi bật của VCB Tablet là khả năng định danh nhanh chóng, chính xác thông qua đối khớp dữ liệu dân cư, giúp rút ngắn thời gian giao dịch và mang đến trải nghiệm thuận tiện, hiện đại cho khách hàng. Giải pháp sử dụng các nền tảng công nghệ tiên tiến, được vận hành theo chuẩn an ninh thông tin quốc tế ISO/IEC 27001, đảm bảo bảo vệ dữ liệu sinh trắc học và thông tin cá nhân ở mức độ cao nhất.

Đại diện Vietcombank nhận giải "Sáng kiến Quản lý rủi ro của năm" cho phân khúc Ngân hàng Bán lẻ

Chia sẻ tại Lễ trao giải Asian Banking and Finance Awards 2025 (ABF 2025), bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Giám đốc Khối Pháp chế và Tuân thủ của Vietcombank bày tỏ lời cảm ơn tới Ban tổ chức Giải thưởng ABF 2025 đã ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của Vietcombank trong công tác đổi mới và hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro.

"Giải thưởng lần này không chỉ là niềm tự hào, mà còn là sự khích lệ để chúng tôi tiếp tục giữ vững tinh thần học hỏi, tiếp thu các thông lệ quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh ngành tài chính - ngân hàng có nhiều chuyển dịch nhanh chóng" - bà Hồng Vân nói.

Việc đồng thời được vinh danh tại 2 hạng mục giải thưởng Quản trị rủi ro quan trọng nêu trên là minh chứng cho nỗ lực đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại cũng như áp dụng các thông lệ tốt nhất nhằm hướng tới phát triển bền vững. Đồng thời, một lần nữa khẳng định năng lực quản trị rủi ro toàn diện của Vietcombank trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, cũng như củng cố vị thế tiên phong và vai trò dẫn dắt của Ngân hàng trên thị trường, đặc biệt trong lĩnh vực quản trị rủi ro.