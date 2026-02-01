ASUS giới thiệu dải laptop AI mới

ASUS vừa giới thiệu 2 mẫu laptop AI là Zenbook 14 (UM3406GA) và Vivobook S14/16 (M3407GA & M3607GA) mỏng nhẹ, pin lâu cho người dùng cần một thiết bị cơ động, bền bỉ và tối ưu trải nghiệm làm việc - giải trí.

Zenbook 14 (UM3406GA) và Vivobook S14/16 (M3407GA & M3607GA) được trang bị bộ vi xử lý AMD lên đến Ryzen AI 7 445 với NPU lên đến 50 TOPS. Vivobook S14 được trang bị bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 7 445 - thế hệ chip mới nhất trong dòng Ryzen AI 400 Series với đồ họa tích hợp AMD Radeon Graphics 840M, mang lại hiệu suất xử lý cao cho đa nhiệm học tập, chỉnh sửa media hằng ngày. Trái tim công nghệ AI là NPU đạt 50 TOPS giúp máy xử lý AI trên phần cứng nhanh, bảo mật, tiết kiệm pin cho người dùng. Zenbook 14 được trang bị bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 7 445 (6 nhân 12 luồng, 22MB cache, TDP 28W) - thế hệ chip mới nhất trong dòng Ryzen AI 400 Series, mang lại hiệu suất xử lý cao ngay cả với những tác vụ đa nhân.

Nhờ có GPU tích hợp AMD Radeon 840M, chiếc laptop AI này bảo đảm xử lý nhanh chóng, hiệu quả trong các ứng dụng yêu cầu dung lượng bộ nhớ cao, giúp người dùng xử lý các tác vụ như thiết kế hình họa, chỉnh sửa video hoặc làm việc đa nhân. Zenbook 14 viên pin 75Whrs kết hợp với vi xử lý Ryzen AI 7 445 giúp tối ưu giữa hiệu năng và mức tiêu thụ điện năng. Thời lượng pin lên đến 23 giờ sử dụng thường ngày.