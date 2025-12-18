HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

B. TP HCM thắng đội J-League trận khai màn Giải Thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần VII

Quốc An

(NLĐO) - Khai mạc Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản mùa giải thứ VII bằng chiến thắng 3-2 của B. TP HCM trước Kawasaki Frontale.

Chiều 18-12, tại sân bóng đá Thành phố mới Bình Dương, P Bình Dương, TP HCM đã diễn ra lễ khai mạc Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần thứ VII, đánh dấu mùa giải tiếp theo của sân chơi giàu ý nghĩa dành cho các tài năng trẻ khu vực.

Giải đấu diễn ra với sự góp mặt của ngài Ito Naoki, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Giải đấu do CLB Kawasaki Frontale (Nhật Bản) và Becamex TP Hồ Chí Minh FC đồng tổ chức, với sự phối hợp của Becamex Group và Công ty TNHH Becamex Tokyu. Năm nay, giải quy tụ 12 đội bóng, gồm 5 đội đến từ Nhật Bản, 1 đội Singapore và 6 đội của Việt Nam (gồm: An Giang, Trẻ Trường tươi Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Becamex TP HCM, TP HCM).

Khởi tranh Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần thứ VII - Ảnh 1.

Các đội được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, mỗi trận gồm hai hiệp, mỗi hiệp 25 phút, chọn những đội xuất sắc vào bán kết và chung kết.

Ra đời từ năm 2018, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, giải đấu không chỉ là sân chơi rèn luyện chuyên môn mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhiều gương mặt triển vọng cho bóng đá trẻ.

Khởi tranh Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần thứ VII - Ảnh 2.

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và Đại sứ Nhật Bản đều kỳ vọng giải sẽ tiếp tục là cầu nối giao lưu, vun đắp tinh thần thể thao cao thượng cho thế hệ tương lai. Bên cạnh đó, ông Yoshida Akihiro - Chủ tịch CLB Kawasaki Frontale, Trưởng Ban Tổ chức cũng kỳ vọng một CLB Nhật Bản có thể vô địch giải đấu khi cả 7 mùa giải trước đó đều không thể vô địch.

Sau lễ khai mạc, các đội bước vào thi đấu vòng bảng, trận mở màn chứng kiến chiến thắng 3-2 của B. TP HCM trước Kawasaki Frontale.

