Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Sáng 4-11, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho Bí thư Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Quang Vinh

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công công tác cán bộ đối với bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV TP Hà Nội, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIII và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh ngày 12-1-1965. Quê quán: Tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Cử nhân Luật.

Bà Bùi Thị Minh Hoài là: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (đến ngày 17-7-2024); Đại biểu Quốc hội khóa XV; Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Từ 8-1988 đến 12-1996, bà Bùi Thị Minh Hoài là cán bộ Thanh tra thành phố Nam Định, tỉnh Hà Nam.

Từ 1-1997 đến 10-1998, bà là Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra viên cấp II, Thanh tra tỉnh Hà Nam. Từ 10-1998 đến 12-2000, kiểm tra viên chính, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam.

Từ tháng 12-2000 đến 4-2004, bà là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam. Từ 5-2004 đến 2-2006, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam.

2-2006 đến 8-2008, bà là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Hà Nam; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (4-2006).

Từ 9-2008 đến 3-2009, là Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Từ 3-2009 đến 3-2011, bà là Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Từ 3-2011 đến 4-2018, bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015

Từ 5-2018 đến 1-2021, bà là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Từ 2-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bà được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Tại Hội nghị lần thứ nhất được bầu vào Ban Bí thư.

Tháng 4-2021, bà là Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tháng 6-2021, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

5-2024, tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII của Đảng, bà được bầu vào Bộ Chính trị. Từ tháng 7-2024 được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ngày 4-11-2025, bà Bùi Thị Minh Hoài được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIII và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.