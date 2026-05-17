Ba con vật quý hiếm cùng lúc dính vào lưới ngư dân

Ngày 17-5, tại bãi tắm Cửa Việt (xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị), Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt và ngư dân địa phương đã tiến hành thả 3 con rùa biển quý hiếm (thường gọi là vích hoặc rùa xanh) về môi trường biển.

Trước đó, ngày 16-5, trong quá trình khai thác thủy sản trên vùng biển Cồn Cỏ, ngư dân Bùi Đình Thủy (ngụ thôn 4, xã Cửa Việt) đã phát hiện 3 con rùa biển nặng khoảng 1,5kg, cùng lúc dính vào lưới.

Biết đây là loài quý hiếm, cần được ưu tiên bảo vệ nên ngư dân Bùi Đình Thủy đã bắt giữ lại và trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã đến kiểm tra, tiếp nhận. Qua kiểm tra, 3 con rùa biển này có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để thả về môi trường tự nhiên.

Trong sáng 17-5, 3 con rùa biển đã được thả trở lại môi trường tự nhiên trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng, người dân và du khách.