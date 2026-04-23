Ba giải độc đắc xổ số miền Nam lộ diện nơi trúng vào chiều 23-4

Chiều 23-4, các đại lý vé số đã tìm ra khách hàng ở Tây Ninh, Đồng Tháp và Cần Thơ trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 22-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Sóc Trăng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Trần Anh

Theo đó, vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 22-4, giải độc đắc (dãy số 953280) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Đến chiều 23-4, khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Sóc Trăng đã đến một đại lý vé số ở tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng 3,6 tỉ đồng (đã trừ thuế).

Giải an ủi của vé số Sóc Trăng cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Út Nghi và đại lý vé số Minh Triết ở tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Sóc Trăng, giải độc đắc (dãy số 657749) của vé số Cần Thơ được xác định "ở lại" TP Cần Thơ.

Giải độc đắc của vé số Cần Thơ trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Lâm Chứ

Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Cần Thơ là đại lý vé số Lâm Chứ và đại lý vé số Trung Nghĩa ở TP Cần Thơ.

Giải an ủi của vé số Cần Thơ được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là tiệm vàng Phong Lan 2 ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Giải độc đắc của vé số Bạc Liêu trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Hổ

Vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 21-4, giải độc đắc (dãy số 196775) được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Tuy nhiên, nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Bạc Liêu là đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Xổ số miền Nam ngày 23-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Ảnh: ĐLVS Thành Phát

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 23-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.