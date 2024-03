Ba Lan sẵn sàng bảo vệ đồng minh NATO

Với sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ, cuộc tập trận Steadfast Defender chứng tỏ sức mạnh của NATO khi các nước ở sườn phía Đông liên minh quân sự này tăng cường chi tiêu quốc phòng trước cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Theo hãng tin Reuters, cuộc tập trận hôm 5-3 bao gồm hoạt động vượt sông Vistula với xe tăng và xe bọc thép từ nhiều quốc gia NATO khác nhau.

Tổng thống Andrzej Duda hôm 5-3 cho biết Ba Lan sẵn sàng bảo vệ các đối tác NATO bất cứ lúc nào. Ảnh: Reuters

Ông Duda nói trong bài phát biểu chung với Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda: "Đây là cuộc tập trận chung của chúng ta nhằm tăng cường an ninh cho toàn bộ sườn phía Đông của NATO. Ba Lan sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ bắt nguồn từ phòng thủ tập thể bất cứ lúc nào".

Tổng thống Duda cho biết cuộc tập trận thể hiện sự sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của NATO, bao gồm Ba Lan, Lithuania và các nước vùng Baltic.

Ông Duda nhấn mạnh: "Lithuania có thể tin tưởng vào chúng tôi khi cần thiết. Binh sĩ Ba Lan sẽ kề vai sát cánh với lực lượng Lithuania để bảo vệ từng tấc đất".

Trong diễn biến khác, giám đốc tình báo Moldova cùng ngày cho hay Nga đang lên kế hoạch cho những nỗ lực mới nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của nước này để phá vỡ kế hoạch gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Moldova.

Ông Alexandru Musteata, người đứng đầu Cơ quan An ninh và Thông tin Moldova, cho biết cơ quan của ông đã ngăn chặn các hoạt động từ cơ quan an ninh Nga ở mức cao kỷ lục kể từ năm 2023, dự kiến sẽ còn nhiều hành động gây bất ổn hơn trong năm nay và năm tới. Ông cho rằng các cơ quan tình báo Nga cũng có ý định can thiệp vào tiến trình bầu cử ở Moldova trong năm nay.

Mối quan hệ giữa Moldova và Nga căng thẳng khi chính phủ Moldova theo đuổi đường lối thân châu Âu và cáo buộc Moscow đang cố gắng gây bất ổn cho nước này. Tổng thống Maia Sandu phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine trong bối cảnh dẫn dắt Moldova gia nhập EU và liên minh phòng thủ NATO.

Phía Moscow đến nay vẫn phủ nhận các cáo buộc can thiệp và cho rằng bà Sandu đã khơi dậy tư tưởng bài Nga ở quốc gia này.