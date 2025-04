Bà Mai Thanh rời ghế Tổng giám đốc REE sau gần nửa năm đảm nhiệm

Ngày 9-4, Công ty CP Cơ điện lạnh (mã chứng khoán: REE) vừa có văn bản báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo công ty.

Cụ thể, ông Ashok Ramachandran được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc, thay thế bà Nguyễn Thị Mai Thanh. Thời hạn bổ nhiệm là 3 năm, bắt đầu từ ngày 9-4. Trước khi gia nhập Cơ điện lạnh, ông Ashok chưa đảm nhiệm vị trí nào tại doanh nghiệp này.

Cũng kể từ ngày 9-4, bà Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Bà Thanh giữ chức Tổng Giám đốc kể từ tháng 11-2024.

Bà Mai Thanh hiện là cổ đông lớn của Công ty CP Cơ điện lạnh khi nắm giữ 60,4 triệu cổ phiếu REE, tương đương 12,83% vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh, năm 2024, Công ty Cơ Điện Lạnh báo lãi sau thuế đạt 2.396 tỉ đồng, giảm 14,02% so với năm ngoái.

Biến động cổ phiếu REE trong thời gian gần đây Nguồn: Fireant

Đây là năm thứ 2 liên tiếp doanh nghiệp này ghi nhận lãi ròng sụt giảm, sau khi đạt đỉnh lợi nhuận sao nhất lịch sử hoạt động vào năm 2022 khi đạt hơn 3.515 tỉ đồng.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2025 vừa diễn ra, công ty Cơ điện lạnh đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 đạt 10.248 tỉ đồng, tăng hơn 22% so với năm 2024.

Công ty kỳ vọng lợi nhuận sau thuế tăng 21,7%, lên mức 2.427 tỉ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu REE đang dao động ở vùng 61.000 đồng/cổ phiếu, giảm nhẹ so với phiên hôm qua nhưng giảm tới hơn 17% so với một tháng trước và giảm gần 10% so với đầu năm.

Trong 5 phiên gần nhất, cổ phiếu REE đã có đến 2 lần nằm sàn từ sau tuyên bố áp thuế nhập khẩu đối với Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, cổ phiếu REE đạt đỉnh giá cao nhất lịch sử niêm yết ở phiên 10-3, với giá 75.000 đồng/cổ phiếu.