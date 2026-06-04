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Pháp luật

Ba người đàn ông mua dâm trẻ vị thành niên làm ở quán karaoke

Ninh Cơ

(NLĐO)- Mua dâm với trẻ vị thành niên làm ở quán karaoke ở An Khánh (Hà Nội), 3 người đàn ông bị truy tố.

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa truy tố các bị can trong vụ "Môi giới mại dâm"; "Mua dâm người dưới 18 tuổi" xảy ra ở xã An Khánh, TP Hà Nội.

Theo đó, VKSND đã truy tố Đậu Quang Hữu (SN 1993), Lê Văn Tùng (SN 1991) và Đỗ Minh Hiếu (SN 1997) về tội "Mua dâm người dưới 18 tuổi". Bị can Nguyễn Thị Biên (SN 1980) bị truy tố về tội "Chứa mại dâm"; Tô Văn Bôn (SN 1992), Trương Việt Anh (SN 1997) và Đặng Thanh Tùng (SN 2001) bị truy tố về tội "Môi giới mại dâm".

Theo cáo trạng, Trương Việt Anh mở quán karaoke Phố Đêm có địa chỉ ở xã An Khánh. Để tăng lượng khách đến quán hát, Việt Anh tuyển các nhân viên nữ trẻ đẹp đến quán karaoke làm công việc rót bia, bấm bài cho khách với giá 300.000 đồng/giờ.

Trong trường hợp khách muốn mua dâm, nhân viên quán karaoke và khách sẽ tự thỏa thuận rồi di chuyển đến nhà nghỉ Hai Sao tại thôn Quyết Tiến (xã An Khánh) để thực hiện mua bán dâm. Chủ nhà nghỉ này là bị can Nguyễn Thị Biên, người nhà của Trương Việt Anh.

Đáng chú ý, trong số các nhân viên nữ này có nhiều người chưa đủ 18 tuổi như cháu X. (13 tuổi), cháu N. (16 tuổi) và cháu H. (15 tuổi). Từ ngày 19-9-2025 đến ngày 20-9-2025, các nhân viên của quán, cấp dưới của Trương Việt Anh là Tô Văn Bôn và Đặng Thanh Tùng đã môi giới cho các cháu X., N. và H. mua bán mại dâm với khách hàng là Đậu Quang Hữu, Lê Văn Tùng và Đỗ Minh Hiếu nhằm hưởng lợi bất chính.

Rạng sáng 20-9-2025, khi Đậu Quang Hữu cùng cháu H.; Đỗ Minh Hiếu cùng cháu N. và Lê Văn Tùng cùng cháu X. vừa thực hiện xong việc mua bán dâm tại nhà nghỉ Hai Sao thì bất ngờ lực lượng chức năng ập vào kiểm tra.

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