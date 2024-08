Bà Nguyễn Phương Hằng có trong danh sách đề xuất giảm án nhưng chưa được xem xét

Liên quan đến thông tin bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù dịp Lễ 2-9 gây xôn xao dư luận những ngày qua, một nguồn tin của Báo Người Lao Động đã khẳng định đây là thông tin bịa đặt, không đúng sự thật.

Bà Nguyễn Phương Hằng hiện vẫn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam An Phước

Theo nguồn tin này, trong dịp lễ 2-9, hai trại giam ở Bình Dương không có tù nhân nào được giảm án. Tuy nhiên, trong danh sách đề nghị trước đó thì trại giam An Phước đã đề xuất một số tù nhân để Bộ Công an giảm án vì có thành tích cải tạo tốt, trong đó có bà Nguyễn Phương Hằng. "Có thể sau dịp Lễ 2-9, Bộ Công an mới xem xét"- nguồn tin cho hay. Theo nguồn tin này, theo quy định của pháp luật, tù nhân sẽ được xem xét giảm án thấp nhất là 1 tháng, cao nhất 36 tháng, tùy vào quá trình chấp hành án tù họ cải tạo như thế nào.

Cũng theo nguồn tin này, Bình Dương hiện có 2 trại giam trực thuộc Bộ Công an quản lý, gồm: Trại giam An Phước và trại giam Phú Hòa, cả hai đều trú đóng trên địa bàn huyện Phú Giáo.

Trước đó, ngày 4-4-2024, TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Phương Hằng 2 năm 9 tháng tù, về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Trong khi đó, bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 24-3-2022. Nếu chấp hành án phạt tù đúng quy định, phải đến cuối tháng 12-2024 bà Hằng mới được ra tù.