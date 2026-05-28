HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến phải bồi thường hơn 108 tỉ đồng

Bài và ảnh: Nguyễn Hưởng

Bản án sơ thẩm đánh giá hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đồng phạm đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, tạo dư luận xấu trong xã hội

Ngày 27-5, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm trong vụ án gây thất thoát, lãng phí gần 804 tỉ đồng tại 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bồi thường gần 804 tỉ đồng

Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, bị tuyên 13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ", tổng hình phạt 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, bị tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 15 năm tù về tội "Nhận hối lộ", tổng hình phạt 25 năm tù. Bảy bị cáo còn lại bị tuyên từ 3 đến 7 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhóm cựu cán bộ cấp dưới liên đới bồi thường gần 804 tỉ đồng là số tiền gây thất thoát, lãng phí tại dự án 2 bệnh viện. Trong đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng có vai trò chính trong vụ án, phải bồi thường hơn 393 tỉ đồng; bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn bồi thường hơn 223 tỉ đồng và bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bồi thường hơn 108 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến phải bồi thường hơn 108 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và các đồng phạm tại tòa

Vụ án điển hình

Bản án sơ thẩm đánh giá đây là vụ án điển hình về gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn nhà nước. Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ, tạo dư luận xấu trong xã hội; phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng là người có năng lực, trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực xây dựng, được giao làm giám đốc đơn vị có vai trò quan trọng trong thực hiện 2 dự án. Trong quá trình triển khai dự án, bị cáo đã có hành vi sai phạm, gây thất thoát gần 804 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn nhận hối lộ số tiền lớn nên phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo khác.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, HĐXX cho rằng tuy bị cáo không trực tiếp thực hiện hành vi gây ra hậu quả khiến dự án bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí nhưng đã có sai phạm trong việc phê duyệt các quyết định lựa chọn nhà thầu… là cơ sở để Nguyễn Chiến Thắng và các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Tòa cũng đánh giá một số bị cáo trong vụ án sức khỏe yếu, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu. Họ thực hiện hành vi sai phạm trong bối cảnh chịu nhiều áp lực khi 2 dự án có quy mô lớn, thời gian triển khai gấp, một số người hạn chế về chuyên môn xây dựng… 

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến phải bồi thường hơn 108 tỉ đồng - Ảnh 1.

Phiên tòa phúc thẩm khép lại với nhiều mức án được giảm

Hai cựu Cục trưởng được giảm án

Ngày 27-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga, cùng 32 bị cáo khác.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong bị tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ", giảm 3 năm 6 tháng so với mức án sơ thẩm 20 năm tù. Bị cáo Trần Việt Nga bị tuyên 12 năm tù cùng tội danh trên, giảm 3 năm so với mức án sơ thẩm 15 năm tù. Nhiều bị cáo khác cũng được giảm án, phải chấp hành từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 9 năm 6 tháng tù.

Theo bản án phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga giữ vai trò chính trong vụ án khi quyết định việc nhận tiền từ cá nhân, doanh nghiệp tại Cục An toàn thực phẩm. HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng uy tín ngành y tế và niềm tin của người dân. Dù vậy, tại phiên phúc thẩm, các bị cáo đã bổ sung nhiều tài liệu mới, thể hiện sự ăn năn, khắc phục hậu quả và có thêm tình tiết giảm nhẹ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo