Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch phụ trách, điều hành UBND tỉnh Gia Lai

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch (48 tuổi, quê quán xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) có trình độ chuyên môn: Bác sĩ, Thạc sĩ Y học. Tháng 12-2020, tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI bầu bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê - giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.



Tháng 12-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai quyết định chỉ định bổ sung bà Nguyễn Thị Thanh Lịch giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.