Bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng làm Phó Thủ tướng Chính phủ

Ngày 25-10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, với 429/430 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê quán tỉnh Nghệ An. Bà Phạm Thị Thanh Trà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Khoa học Ngữ văn.



Bà Phạm Thị Thanh Trà có thời gian công tác trong ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Yên Bái (cũ). Sau đó, bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn từ năm 2005, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái (cũ) từ tháng 2-2006 đến tháng 3-2008.

Trong giai đoạn từ tháng 4-2008 đến tháng 9-2016, bà Phạm Thị Thanh Trà lần lượt trải qua các vị trí: Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái (cũ). Bà Phạm Thị Thanh Trà được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII từ tháng 1-2016.

Từ tháng 10-2016 đến tháng 1-2017, bà Phạm Thị Thanh Trà là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái (cũ).

Từ tháng 10-2020 đến tháng 3-2021, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Từ tháng 4-2021 đến nay, bà Phạm Thị Thanh Trà là Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ngày 24-1-2025, Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng

Ông Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966, quê quán: tỉnh Gia Lai. Ông Hồ Quốc Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật.

Trước năm 2009, ông Hồ Quốc Dũng từng trải qua các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Định; Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định (cũ).

Năm 2009, ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2006 - 2011. Từ tháng 6-2011, ông Hồ Quốc Dũng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định (cũ) nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Từ tháng 11-2014, ông Hồ Quốc Dũng là Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (cũ) khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Từ tháng 10-2015, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (cũ) khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngày 15-10-2020, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, ông Hồ Quốc Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (cũ) khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ ngày 6-12-2020, ông Hồ Quốc Dũng là Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định (cũ) khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tháng 1-2021, ông Hồ Quốc Dũng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày 1-7-2025, ông Hồ Quốc Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025.