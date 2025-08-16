Bà Phan Thị Thanh Phương giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, TP HCM

Ngày 16-8, Đảng bộ phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự đại hội có bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM; thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM.

Khai thác hiệu quả các tiềm năng

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đức Nhuận nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt với 33 thành viên.

Trong đó, bà Phan Thị Thanh Phương được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận. Trước khi được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, bà Phan Thị Thanh Phương là Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận cũ.

Bà Trần Xuân Nguyên làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đức Nhuận; bà Nguyễn Thị Thanh Thảo làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đức Nhuận.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đức Nhuận nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội

Bí thư và hai Phó Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Đức Nhuận đặt mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân; đoàn kết, kỷ cương, đổi mới phương thức lãnh đạo; thực hiện hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số; huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.

Đại biểu thông qua Nghị quyết đại hội

Phường Đức Nhuận chung tay ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và Trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do mưa lũ

Đại hội đã thông qua Nghị quyết, đề ra 20 chỉ tiêu tăng trưởng trong nhiệm kỳ 2025-2030.





Thúc đẩy phát triển kinh tế, cải cách hành chính

Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Trương Thị Bích Hạnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực vượt khó, tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, toàn hệ thống chính trị và nhân dân phường Đức Nhuận (thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 4, 5, 9 của quận Phú Nhuận cũ).

Trong nhiệm kỳ tới, phường Đức Nhuận tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đồng thời sớm định hình không gian phát triển mới, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển...

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Đức Nhuận

Bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết phường Đức Nhuận có vị trí thuận lợi gần sân bay Tân Sơn Nhất, hạ tầng tương đối hoàn thiện và trình độ dân trí khá cao, lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng cao.

Do đó, phường cần tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế, chú trọng nâng cao chất lượng, quy mô của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Tập trung rà soát, tháo gỡ rào cản thủ tục, đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh cá thể, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hỗ trợ chuyển đổi số, thu hút đầu tư các ngành thương mại - dịch vụ có giá trị gia tăng cao, để khu vực kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, chính quyền phục vụ, minh bạch, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Tập trung chỉnh trang đô thị, phát triển không gian sống xanh, bền vững, gắn với phát triển văn hóa - xã hội. Tiếp tục lãnh đạo đổi mới công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

4 công trình trọng điểm của phường Đức Nhuận trong 5 năm tới Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Đức Nhuận tập trung thực hiện 4 công trình trọng điểm: 1. Giải tỏa mở rộng đường Thích Quảng Đức. 2. Đầu tư nâng cấp, mở rộng Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại số 137 đường Hồng Hà. 3. Dự án xây dựng Nhà thi đấu tập luyện tại số 3 đường Hoàng Minh Giám. 4. Dự án sửa chữa Trường THCS Độc Lập.



