Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương quyết trấn áp tội phạm dịp Tết

Sáng 15-12, Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ban chỉ đạo 138) tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Hơn 1.000 chiến sĩ ở các phòng, đơn vị và các địa phương cùng ra quân trấn áp tội phạm

CLIP: Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên Đán

Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn toàn tỉnh sẽ diễn ra từ 15-12-2023 đến 29-2-2024.

Phát biểu tại lễ ra quân, đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, hoạt động phòng chống tội phạm được nhân dân trong tỉnh đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh BR-VT sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Theo đại tá Nguyễn Văn Thời, những tháng cuối năm và bước sang năm mới, theo quy luật, các hoạt động kinh tế xã hội sẽ sôi động nhưng cũng là thời điểm xuất hiện những yếu tố tiềm ẩn, phát sinh phức tạp về an ninh trật tự.

Sau lễ ra quân, các đơn vị lập tức triển khai kế hoạch

Do đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh đặt ra những thách thức và nhiệm vụ cao hơn so với thời gian trước.

Tại Lễ ra quân, đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh BR-VT bắn súng phát lệnh trấn áp tội phạm đợt cao điểm Tết Nguyên đán.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh BR-VT, bắn súng phát lệnh ra quân

Sau hiệu lệnh ra quân, cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an tham gia diễu hành và thực hiện nhiệm vụ. Dự kiến đợt ra quân lần này sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ gồm nhiều lực lượng khác nhau.

Ngày 15-12, Công an Bình Dương tổ chức ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội và các lễ hội đầu xuân diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng công an Bình Dương ra quân sáng nay, 15-12

Đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm của công an Bình Dương diễn ra từ ngày 15-12-2023 đến ngày 29-2-2024

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, yêu cầu huy động tối đa lực lượng, phương tiện đồng loạt tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đề nghị cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Tuyệt đối không bao che, dung túng hoặc thiếu trách nhiệm để tội phạm lộng hành.