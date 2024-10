Bà Rịa - Vũng Tàu diễn tập thực chiến an toàn thông tin, ứng cứu sự cố

Sáng 8-10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức diễn tập thực chiến an toàn thông tin, ứng cứu sự cố trên địa bàn tỉnh năm 2024.



Với mục đích từ diễn tập trên các hệ thống giả lập, mang tính hình thức sang diễn tập thực hiện, gắn hoạt động diễn tập vào hệ thống thông tin thật đang hoạt động, vận hành.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết đợt diễn tập thực chiến này với mô hình thật, quy trình thật để tạo kỹ năng xử lý các tình huống thật khi xảy ra, tạo quy trình chuẩn cho thành viên Đội ứng cứu sự cố; Tổ chuyên trách An toàn thông tin áp dụng trong thời gian tới nếu có sự cố xảy ra.

Các đơn vị tổ chức diễn tập thực chiến

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mong muốn thông qua diễn tập thực chiến, tổ chuyên trách an toàn thông tin và Đội ứng cứu sự cố của tỉnh được rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm để có đủ năng lực xử lý sự cố xảy ra trong hệ thống của mỉnh; đưa các thành viên vào trạng thái luôn thường trực, sẵn sàng xử lý sự cố và các cuộc tấn công trong thực tế.

Sở Thông tin và Truyền thông cho hay tại Bà Rịa- Vũng Tàu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định Chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng để phát triển; là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp nhằm phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã và đang triển khai nhiều giải pháp phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, đẩy mạnh chuyển đổi số. Chuyển đổi số tại cơ quan nhà nước tập trung vào phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước một cách tập trung, thông suốt. Với các nhiệm vụ đó, an toàn thông tin mạng là yếu tố then chốt để thực hiện chuyển đổi số thành công và bền vững.

Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là hoạt động quan trọng nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng

Để đảm bảo hệ thống chính quyền số hoạt động thông suốt, các hệ thống thông tin được đảm bảo an toàn, phát hiện kịp thời, hạn chế tối đa tấn công mạng và trong đó có nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho Hệ thống thông tin Quản lý văn bản và Điều hành tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu là hết sức quan trọng.

Thưc hiện nguyên tắc "Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là hoạt động quan trọng nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng"; có thể thấy việc tổ chức diễn tập thực chiến an toàn thông tin, ứng cứu sự cố tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hàng năm là quan trọng và cấp thiết, nhằm nâng cao năng lực cho các thành viên Đội ứng cứu sự cố; Tổ chuyên trách An toàn thông tin.