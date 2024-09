Bà Rịa - Vũng Tàu doanh thu du lịch ấn tượng trong 4 ngày lễ

Ngày 3-9, những điểm tham quan, du lịch và bãi biển tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vắng du khách, các tuyến đường thông thoáng, ít phương tiện giao thông. Kết thúc kỳ nghỉ lễ 4 ngày, du khách bắt đầu rời tỉnh trở về.

Video du khách đến TP Vũng Tàu du lịch dịp lễ 2-9

Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết 4 ngày nghỉ lễ 2-9 (từ 31-8 đến 3-9) tình hình an ninh trật tự được đảm bảo; các bãi tắm, khu vui chơi, điểm tham quan và cơ sở lưu trú trên địa bàn thu hút hơn 565.000 lượt khách (tăng 6,6% so với năm 2023), doanh thu từ du lịch đạt hơn 348 tỉ đồng

Du khách tắm biển tại Bãi Sau, TP Vũng Tàu

Đây là con số khá ấn tượng khi cả 4 ngày lễ, toàn tỉnh đều xuất hiện mưa lớn và kéo dài. Trong đó, khách lưu trú là hơn 130.000 lượt khách (tăng hơn 17%) riêng khách quốc tế hơn 25.000 lượt khách (tăng 12,12% so với năm 2023); doanh thu lưu trú cũng tăng hơn 13% (hơn 128 tỉ đồng).

Theo Sở Du lịch, công suất buồng phòng trên địa bàn toàn tỉnh trong 4 ngày khoảng 80%-85%, trong đó ngày mùng 1 chỉ khoảng 45% do ảnh hưởng của mưa trong suốt các ngày nghỉ lễ lượng khách đến tỉnh chưa được nhiều.

Riêng huyện Châu Đức báo cáo các khu du lịch đều kín hết phòng vào tối 1-9 và ngày 2-9.

Đường Thùy Vân đông đúc nhưng không có tình trạng ùn tắc giao thông

Để đảm bảo an toàn cho du khách vui chơi tại tỉnh, trước lễ Sở Du lịch đã làm việc với một số huyện, thành phố trọng điểm du lịch để nắm tình hình chuẩn bị của địa phương trong việc đón và phục vụ khách du lịch. UBND các huyện, thành phố cũng xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách.