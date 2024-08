Bà Rịa - Vũng Tàu nghiêm cấm hành vi can thiệp khi CSGT đang xử lý vi phạm

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường thực hiện những giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.



UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết trong những năm qua công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến, tuy nhiên vẫn còn phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn. Điển hình như gần đây là vụ nữ tài xế không bằng lái, say xỉn lái ô tô tông khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương xảy ra tại TP Vũng Tàu.

Công an TP Vũng Tàu kiểm tra nồng độ cồn các tài xế khi tham gia giao thông

Mặt khác, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 220 vụ tai nạn giao thông khiến 97 người chết, 171 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023 thì cả 2 tiêu chí về số vụ và số người bị thương đều tăng; tình hình vi phạm giao thông chưa có dấu hiệu giảm bền vững, cần phải có những giải pháp căn cơ.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và đi đầu trong thực hiện, đồng thời chỉ đạo những cá nhân, đơn vị bên dưới không lái xe khi đã uống rượu, bia và sẽ xử lý nghiêm nếu vi phạm.

Đặc biệt, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp hoặc tiếp nhận can thiệp vào việc kiểm tra, điều tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của lực lượng CSGT và các lực lượng chức năng khác theo luật định.

Học sinh Trường Mầm non Ánh Dương, TP Vũng Tàu được tuyên truyền về an toàn giao thông

Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn và xem xét, cá thể hoá, xử lý trách nhiệm những tập thể, cá nhân liên quan đến các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Từ hệ thống giám sát hành trình, tỉnh đề nghị Sở Giao thông Vận tải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thông báo danh sách những doanh nghiệp, cá nhân vi phạm nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi nguy cơ gây tai nạn như vi phạm tốc độ, chạy lấn làn, vượt đèn đỏ, nồng độ cồn, ma tuý, thậm chí những phương tiện chở quá khổ, quá tải, cơi nới… Các cơ quan điều tra cần đẩy nhanh tiến độ điều tra những vụ tai nạn để làm rõ nguyên nhân, xử lý đúng quy định.

Ngoài việc xử lý, tỉnh cũng chú trọng vào việc tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân, đặc biệt là học sinh, cũng như đổi mới phương pháp tuyên truyền để đảm bảo hiệu quả.