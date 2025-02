Bà Rịa - Vũng Tàu: Nguyên giám đốc sở bị bãi nhiệm ủy viên UBND tỉnh do vi phạm

Chiều 26-2, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục họp để thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến nhân sự.

Tại Kỳ họp HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bãi nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Minh An, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua nhiều nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 26

Lý do bãi nhiệm, theo điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định số 08/2016/NĐ-CP thì trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao mà chưa đến mức kỷ luật cách chức nhưng cần phải bãi nhiệm thì đối với trường hợp ông Phạm Minh An xét thấy hành vi vi phạm cao hơn so với mức quy định và đã được Chủ tịch UBND tỉnh thi hành kỷ luật bằng hình thức cách thức Giám đốc Sở Y tế tại Quyết định số 154 ngày 22-1-2025.

Do đó, để kiện toàn thành viên UBND tỉnh và thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cần thiết phải bãi nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Phạm Minh An.

Trước đó, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành cáo trạng vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến gói thầu số 25 mua sắm thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Ông Phạm Minh An cùng một số cá nhân liên quan bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", làm đội giá thiết bị của gói thầu số 25, gây thiệt hại hơn 18,3 tỉ đồng.