Ngày 25-6, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Kỳ họp thứ 21 khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thông qua một số nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập các phường thuộc thị xã Phú Mỹ và thành lập TP Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.



Cụ thể, thành lập các phường Tóc Tiên, Tân Hòa, Tân Hải trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số từ 3 xã cùng tên; thành lập TP Phú Mỹ trên cơ sở nguyên hiện trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số. Sau khi thành lập, TP Phú Mỹ sẽ có 10 đơn vị hành chính cấp xã gồm 8 phường và 2 xã.

Như vậy, sau khi thành lập thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có 3 thành phố gồm: TP Bà Rịa, TP Vũng Tàu và TP Phú Mỹ.

Huyện Long Điền sẽ được nhập vào huyện Đất Đỏ, lấy tên là huyện Long Đất

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh, cụ thể nhập nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, lấy tên là huyện Long Đất.

Nhập xã Lộc An vào xã Phước Hội, lấy tên là xã Phước Hội, huyện Long Đất; nhập xã Long Mỹ vào thị trấn Phước Hải; nhập 3 xã An Nhứt, An Ngãi, Tam Phước thành xã Tam An; nhập phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa và phường Phước Trung.

Sau sắp xếp, huyện Long Đất có 11 đơn vị hành chính gồm 7 xã, 4 thị trấn; TP Bà Rịa có 10 đơn vị hành chính gồm 3 xã và 7 phường. Như vậy, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 7 đơn vị hành chính cấp huyện và 77 đơn vị hành chính cấp xã.

Cũng tại kỳ họp, HĐND đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp huyện và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025.

Trong đó, hỗ trợ một lần bằng 80% tổng kinh phí trợ cấp tinh giảm biên chế mà đối tượng được hưởng. Thời gian thực hiện chế độ là 5 năm kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành. Thời gian thực hiện chế độ là 12 tháng, kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.