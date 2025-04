Ba sĩ quan công an lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 25-4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho ba sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNMISS (Cộng hòa Nam Sudan) năm 2025.

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNMISS (Cộng hòa Nam Sundan) năm 2025. Ảnh: Phạm Kiên

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định cho ba sĩ quan gồm: Thượng tá, Tiến sĩ Phạm Văn Đoàn (Học viện Chính trị Công an nhân dân), Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam (Học viện An ninh nhân dân) và Đại úy Trần Mỹ Linh (Công an tỉnh Nam Định). Các sĩ quan đã trải qua quá trình rà soát, tuyển chọn và huấn luyện kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm cao cả khi đại diện cho hình ảnh Công an nhân dân Việt Nam tại môi trường quốc tế. Ông đề nghị các sĩ quan giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất mẫu mực, phát huy trình độ, kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng tại Phái bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ năm 2022 đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã cử 4 tổ công tác đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNMISS; Phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei) và 1 sĩ quan làm việc tại Phòng Cảnh sát, Cục Hoạt động hòa bình Liên hợp quốc; đồng thời, đang tiếp tục xin chủ trưởng của Ban Bí thư để cử sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA ở Cộng hòa Trung phi năm 2025.

Bộ Công an đang chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để cử Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 đi thực hiện nhiệm vụ năm 2025 khi Liên hợp quốc có yêu cầu, khẳng định cam kết đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh toàn cầu.

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, động viên các sĩ quan Công an nhân dân trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNMISS (Cộng hòa Nam Sundan). Ảnh: Phạm Kiên