Khoa học

Ba siêu trăng chưa lộ mặt năm Bính Ngọ

Anh Thư

(NLĐO) - Sau siêu trăng 3-1, thế giới sẽ tiếp tục được chiêm ngưỡng 2 siêu trăng khác trong năm 2026 và một siêu trăng thứ 3 vào cuối năm Bính Ngọ.

Theo tính toán của nhà vật lý thiên văn Mỹ Fred Espenak, người từng công tác ở Trung tâm Du hành không gian Goddard của NASA trước khi về hưu, các siêu trăng tiếp theo của năm Bính Ngọ sẽ gần Trái Đất hơn nhiều so với siêu trăng tuyệt đẹp ngày 3-1 vừa qua.

Ba siêu trăng chưa lộ mặt năm Bính Ngọ - Ảnh 1.

Một siêu trăng mọc trên rên dãy núi Bắc Phoenix - Ảnh: EARTH SKY

Nói với Earth Sky, tiến sĩ Espenak cho biết trong năm 2026, thế giới sẽ tiếp tục chiêm ngưỡng 2 siêu trăng vào ngày 24-11 và 24-12. Một siêu trăng nữa sẽ xuất hiện vào ngày 22-1-2027, tạo thành một chuỗi 3 siêu trăng cuối năm Bính Ngọ.

Siêu trăng ngày 24-11 xảy ra khi Mặt Trăng cách Trái Đất 360.768 km, gần hơn siêu trăng ngày 3-1 hơn 1.500 km.

Siêu trăng ngày 24-12 chỉ cách Trái Đất 356.740 km, là trăng tròn gần Trái Đất nhất trong năm.

Đến ngày 22-1, tức giữa tháng Chạp năm Bính Ngọ, Mặt Trăng sẽ lại tròn đúng lúc chỉ cách Trái Đất 357.644 km.

Ba siêu trăng chưa lộ mặt năm Bính Ngọ - Ảnh 2.

Một siêu trăng được quan sát từ Romania - Ảnh: EARTH SKY

Để quan sát hiện tượng này đẹp mắt nhất, bạn có thể canh thời điểm hoàng hôn, khi Mặt Trăng vừa mọc ở gần đường chân trời.

Lúc đó, hiện tượng "ảo ảnh Mặt Trăng" sẽ khiến siêu trăng trông có vẻ to hơn và có màu hồng cam nhạt.

Siêu trăng là một thuật ngữ không chính thức trong thiên văn, xảy ra khi Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời thẳng hàng và Mặt Trăng rơi vào khu vực gần điểm cận địa (gần Trái Đất nhất) trên quỹ đạo.

So với trăng tròn ở điểm viễn địa (xa Trái Đất nhất), trăng tròn ở điểm cận địa có thể trông to hơn đến 14% và sáng hơn 30%.

"Siêu trăng" mà chúng ta thường biết đến và chiêm ngưỡng gọi đầy đủ là "siêu trăng tròn".

Thực ra còn một loại nữa là "siêu trăng non", rơi vào thời điểm Mặt Trăng biến mất hoàn toàn khỏi bầu trời. Nhân loại không thể thấy chúng nên ít quan tâm.

NASA siêu trăng trăng tròn mặt trăng siêu trăng non
