Thời sự Xã hội

Ba thanh thiếu niên nhập viện sau vụ ẩu đả cạnh cổng trường

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Bị nhóm thanh niên hành hung nên nam sinh lớp 10 dùng hung khí chống trả. Vụ ẩu đả khiến 3 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 9-9, Trường THPT Cam Lộ đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị về vụ ẩu đả liên quan đến học sinh ngoài khu vực trường.

Theo báo cáo, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 8-9, sau giờ học, em L.Q.T (học sinh lớp 10A4 Trường THPT Cam Lộ) vào uống nước tại quán gần cổng phụ của trường (đường Hàm Nghi, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). 

Ba thanh niên nhập viện sau vụ ẩu đả sau cổng trường- Ảnh 1.

Một thanh niên ngã xuống đường sau vụ ẩu đả. Ảnh cắt từ clip

Tại đây, T. đã bị 4 thanh niên dùng hung khí tấn công. Dù đã "xin tha" nhưng các thanh niên vẫn tiếp tục hành hung nên T. đã dùng hung khí tự vệ. 

Vụ việc khiến 2 thanh niên phải nhập viện cấp cứu, trong khi T. bị nhiều vết thương trên đầu, đang nhập viện điều trị. 

Trước đó, T. có mâu thuẫn với một bạn nữ học cùng lớp.

Ngay sau khi nắm thông tin, Ban Giám hiệu Trường THPT Cam Lộ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an, phụ huynh và học sinh liên quan để xử lý vụ ẩu đả.

Nhà trường cho hay trên cơ sở kết luận của cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý giáo dục đối với học sinh trong phạm vi thẩm quyền.


