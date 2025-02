Ba thủ đoạn lừa đảo mới nhất người dân cần biết để không bị mất tiền oan

1. CHIẾM ĐOẠT TIỀN DƯỚI VỎ BỌC “MỐI QUAN HỆ TÌNH CẢM” DỊP LỄ VALENTINE

Cục An toàn thông tin cho biết, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các đối tượng này sử dụng các tài khoản Facebook ảo, khoác lên mình vỏ bọc doanh nhân thành đạt để tiếp cận những người phụ nữ trung niên Việt Nam - thường là những người đơn thân, thiếu thốn tình cảm.

Theo kịch bản đã được đào tạo, đối tượng áp dụng xây dựng lòng tin, từng bước thiết lập mối quan hệ thân thiết với nạn nhân. Khi đã chiếm được sự tin tưởng, đối tượng chia sẻ bí quyết thành công của bản thân, thuyết phục nạn nhân cùng đầu tư Bitcoin (BTC) trên sàn UNISAT với lời hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp.

Với lời hứa hẹn cùng nhau hướng đến tương lai như một mồi nhử, khiến nạn nhân tin rằng họ đang không chỉ đầu tư tài chính mà còn bước vào một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, bền vững. Đây là thủ đoạn khiến nạn nhân sập bẫy.

2. GIẢ MẠO ỨNG DỤNG THUẾ TIẾP TỤC TÁI DIỄN

Mới đây, Cục Thuế TP HCM đã có thông tin chính thức về việc các doanh nghiệp phản ánh nhận được thông báo của cơ quan thuế đề nghị cài đặt các ứng dụng của ngành thuế để được giảm thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Liên quan đến vấn đề này, Cục Thuế TP HCM khẳng định những sự việc nêu trên đều là mạo danh, lợi dụng danh nghĩa công chức thuế, cơ quan thuế để lừa đảo người nộp thuế với mưu đồ trục lợi cá nhân. Cơ quan thuế không chỉ đạo và không tổ chức thực hiện các nội dung trên.

3. LỪA ĐẢO QUA MẠNG LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC HÀNG KHÔNG

Mới đây, Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (tỉnh Đồng Nai) đã phát cảnh báo một số trang mạng xã hội đã lợi dụng danh nghĩa nhà trường để thực hiện các hành vi lừa đảo tuyển sinh, đào tạo nhân lực ngành hàng không, du học nước ngoài, nhận học bổng…

Theo đó, Trường Cao đẳng Công nghệ Lilama 2 cho hay nhà trường không cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào bên ngoài tổ chức tuyển sinh, giới thiệu học bổng hoặc tuyển dụng mà không có thông báo chính thức trên website của nhà trường.