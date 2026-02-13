HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Bà trùm hoa hậu" ra thông báo gấp

Thùy Trang

(NLĐO) - Công ty Sen Vàng chính thức lên tiếng về những tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây.

Sen Vàng thông báo khẩn

"Bà trùm hoa hậu" ra thông báo gấp - Ảnh 1.

"Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung thường được fan nhan sắc gọi bằng cái tên thân mật "Dì Dung"

Theo đó, tối 12-2, Công ty Sen Vàng bất ngờ phát đi thông báo chính thức nhằm làm rõ một số thông tin đang lan truyền liên quan đến cuộc thi Miss Universe Vietnam.

Theo đó, Sen Vàng khẳng định hiện không sở hữu bản quyền, không tham gia tổ chức, vận hành và không có bất kỳ liên quan nào đến Miss Universe Vietnam. Công ty cho biết việc lên tiếng lần này nhằm tránh những hiểu nhầm không đáng có trong dư luận.

Công ty Sen Vàng cho biết: "Công ty Sen Vàng không sở hữu bản quyền, không tham gia vào quá trình tổ chức hoặc vận hành và không có bất kỳ liên quan nào đến cuộc thi Miss Universe Vietnam.

Để tránh những hiểu nhầm không đáng có, kính đề nghị quý khán giả, đối tác và các đơn vị truyền thông theo dõi, cập nhật thông tin từ các kênh chính thức của các bên liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác".

Là đơn vị gắn liền với nhiều cuộc thi nhan sắc quốc nội và sở hữu bản quyền nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế, Sen Vàng từng đưa người đẹp Việt tham gia các đấu trường nhan sắc như Miss World, Miss International, Miss Intercontinental, Miss Grand International… nhiều năm qua. Công ty Sen Vàng cũng từng gặt hái nhiều thành công trong hành trình theo đuổi sân chơi nhan sắc của mình.

Sen Vàng là đơn vị quản lý nhiều Hoa - Á hậu

"Bà trùm hoa hậu" ra thông báo gấp - Ảnh 2.

Bà trùm hoa hậu cùng với hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh và Đỗ Mỹ Linh

Hiện, Sen Vàng là đơn vị quản lý và đồng hành cùng loạt Hoa hậu, Á hậu nổi bật của Vbiz như Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân… Trước đó, trong số các "thân chủ" của Sen Vàng có hoa hậu Thùy Tiên, người gần đây vướng vào vụ án liên quan đến việc quảng cáo sai sự thật sản phẩm kẹo, bị truy tố và kết án 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng vào cuối năm 2025. Hoa hậu Thùy Tiên và Công ty Sen Vàng đã chấm dứt hợp đồng quản lý từ giữa tháng 5-2025.

Đầu tháng 1-2026 vừa qua, Sen Vàng ra một thông báo gây chú ý. Trái với dự đoán của người hâm mộ sắc đẹp, công ty xác nhận sẽ không cử đại diện Việt Nam tham gia mùa đầu tiên của Miss Grand International All Stars. Có thông tin này vì cư dân mạng đồn hoa hậu chuyển giới Hương Giang sẽ là người đẹp Việt tham gia cuộc thi này.

"Bà trùm hoa hậu" ra thông báo gấp - Ảnh 3.

Bà trùm hoa hậu cùng với hoa hậu Ý Nhi và Bảo Ngọc

Nói về lý do của việc làm này, phía Sen Vàng cho hay: "Quyết định này được đưa ra trên cơ sở định hướng chiến lược chung, nhằm giúp Sen Vàng tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án trọng điểm đã được hoạch định trong năm 2026, đồng thời đảm bảo sự chuẩn bị toàn diện, chỉn chu và hiệu quả cho những hoạt động sắp tới".

Tin liên quan

Phản hồi của Sen Vàng về hợp đồng của Hoa hậu Thùy Tiên với kẹo Kera

Phản hồi của Sen Vàng về hợp đồng của Hoa hậu Thùy Tiên với kẹo Kera

(NLĐO) - Sen Vàng đề nghị truyền thông đưa tin chính xác vụ Kera.

Trường Giang gây ồn ào vì mời Jack hát nhạc phim Tết

(NLĐO) - Trường Giang công bố Jack (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn) sẽ "cầm trịch" nhạc phim "Nhà ba tôi một phòng". Nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện.

Khoa Pug phá sản gây chấn động cõi mạng

(NLĐO) - Sau nhiều ngày úp mở, youtuber Khoa Pug chính thức tuyên bố tuyên bố phá sản.

hoa hậu bà trùm hoa hậu Sen Vàng Bà trùm Phạm Kim dung
