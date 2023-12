Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng

"Cao thủ gặp cao thủ"

Bị can Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella, bị truy tố tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Trí nhiều lần nhận tiền của bị can Trương Mỹ Lan, gần 1.000 tỉ đồng, thông qua 3 hình thức là chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp, mua 100% vốn điều lệ Công ty Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, sau khi bị can Trương Mỹ Lan bị bắt, bị can Nguyễn Cao Trí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng đã ký trước đó. Mục đích làm việc này là nhằm xóa bỏ quyền sở hữu tại Công ty Văn Lang của bị can Lan để chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng.