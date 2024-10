Bà Trương Mỹ Lan phải bồi thường toàn bộ thiệt hại

Chiều 17-10, TAND TP HCM đã tuyên án Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 33 đồng phạm.

HĐXX tuyên bà Lan phải chịu trách nhiệm cao nhất và bồi thường toàn bộ thiệt hại. Đồng thời, toà cũng phán quyết về nhiều khoản nợ mà bà Lan khai tại toà, nhằm đảm bảo việc bồi thường cho hàng chục nghìn bị hại - là người đầu tư trái phiếu trong vụ án.

Một trong số đó là "món nợ" liên quan Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland) mà bị cáo Lan đã yêu cầu Tập đoàn này trả cho bà 2.500 tỉ đồng tiền mặt để khắc phục cho các bị hại.

"Món nợ" này liên quan đến dự án khu công nghiệp và khu dân cư tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

HĐXX cho biết, dự án này do Công ty Tân Thành Long An làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 1.800 ha, bao gồm 6 thửa đất. Ngày 1-8-2022, nhóm cổ đông sở hữu 100% vốn của Công ty Tân Thành Long An của Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã cùng bà Võ Thị Kim Khoa thuộc Novaland ký kết thoả thuận chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Tân Thành Long An cho Võ Thị Kim Khoa, với giá hơn 30.000 tỉ đồng.

Theo đó, bà Khoa sẽ nắm toàn bộ quyền sở hữu, quyền điều hành Công Tân Thành Long An và quyền đầu tư, xây dựng, phát triển, vận hành dự án khu công nghiệp, khu dân cư nêu trên.

Bà Võ Thị Kim Khoa đã chuyển tiền đặt cọc 1.750 tỉ đồng và trở thành chủ sở hữu của Công ty Tân Thành Long An.

HĐXX ghi nhận, tại phiên toà, bị cáo Lan và bà Khoa thừa nhận có thoả thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án với giá 30.000 tỉ đồng. Hiện bà Khoa là đại diện pháp luật của Công ty Tân Thành Long An. Giá trị chuyển nhượng cho dự án đang được thế chấp, bảo đảm khắc phục cho 15.000 tỉ đồng trái phiếu của Tân Thành Long An và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; nghĩa vụ phát hành trái phiếu của Công ty Bông Sen là 4.800 tỉ đồng.

Tại biên bản thoả thuận ngày 7-9-2024 cũng như tại toà, bị cáo Lan nêu ý kiến rằng bà đồng ý điều chỉnh giá xuống 20.000 tỉ đồng. Theo đó, giá trị 20.000 tỉ đồng được khấu trừ nghĩa vụ trả nợ trái phiếu 15.000 tỉ đồng; số tiền đặt cọc 1.750 tỉ đồng và các nghĩa vụ tồn đọng khác của Công ty Tân Thành Long An. Song song đó, bà Võ Thị Kim Khoa phải chuyển 2.500 tỉ đồng cho bà Lan để bảo đảm nghĩa vụ khắc phục hậu quả vụ án.

Tuy nhiên, đến nay các bên chưa thống nhất được các nghĩa vụ tồn đọng khác của Công ty Tân Thành Long An nên bà Khoa chưa đồng ý chuyển 2.500 tỉ đồng cho bị cáo Lan, cũng chưa thống nhất chuyển tiền mặt hay sản phẩm của dự án.

HĐXX nhận định, căn cứ thoả thuận chung giữa các bên, liên quan việc chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Tân Thành Long An thì dự án khu công nghiệp, đô thị do Công ty Tân Thành Long An làm chủ đầu tư thực chất tài sản của bà Trương Mỹ Lan. Nhưng trước đó, bà Lan đã thoả thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án với giá 30.000 tỉ đồng cho bà Võ Thị Kim Khoa.

Hiện bà Khoa là đại diện pháp luật và chủ sở hữu của Công ty Tân Thành Long An. Nghĩa vụ bảo đảm của bên mua là 19.800 tỉ đồng bao gồm nghĩa vụ trả nợ trái phiếu 15.000 tỉ đồng của Tân Thành Long An, Vạn Thịnh Phát; nghĩa vụ phát hành trái phiếu của Công ty Bông Sen 4.800 tỉ đồng; nghĩa vụ khác còn tồn đọng khác của Tân Thành Long An.

Sau khi vụ án xảy ra, các bên điều chỉnh giá từ 30.000 tỉ đồng xuống còn 20.000 tỉ đồng. Vì dự án bị UBND tỉnh Long An thu hồi 1 phần theo quyết định ngày 23-6-2023. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng việc điều chỉnh giá này không đúng với tinh thần thoả thuận chung liên quan chuyển nhượng 100% cổ phần của Cty Tân Thành Long An, gây ảnh hưởng tới quyền đảm bảo liên quan phát hành trái phiếu gói 19.800 tỉ đồng và làm thay đối giá trị chuyển nhượng dự án so với ký kết trước khi vụ án xảy ra.

HĐXX xét thấy liên quan đến việc chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Tân Thành Long An, bị cáo Lan và bà Khoa chưa xác định được nghĩa vụ khác tồn đọng để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo thoả thuận chung. Do đó, HĐXX chuyển cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.