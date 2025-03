Bà Võ Thị Minh Sinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Chiều 17-3, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 cho bà Võ Thị Minh Sinh

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 cho bà Võ Thị Minh Sinh.

Trước đó, ngày 14-3-2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 1999-QĐNS/TW về việc chuẩn y bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, sinh ngày 15-12-1970; quê quán xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Thổ. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Trình độ chính trị: Cao cấp; Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên cao cấp.